ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დევნის საქმის განხილვა დაჩქარდა. 24 ივნისს დანიშნული სხდომა დღეს, 11 ივნისს ჩატარდა, ხოლო მომდევნო კვირიდან სხდომები კვირაში 2-ჯერ ჩატარდება. ამ საქმის არსებითი განხილვა თებერვალში დაიწყო და აქამდე თვეში მხოლოდ ერთი სხდომა იმართებოდა.
საქმის ერთ-ერთი ბრალდებული, ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ “სწრაფი მართლმსაჯულების” მოტივით დაასაბუთა. თუმცა ჯაფარიძე ამ არგუმენტს “ბოდვას” უწოდებს.
“უცებ დააჩქარეს და თან დაჩქარებაც აღარ ჰქვია: 22-ის კვირაში, მაგალითად, სამშაბათს, ოთხშაბათს, ხუთშაბათს – სამივე დღეს პროცესია ჩანიშნული […] თვითონ რასაც იძახიან ზეპირად, არის ის, რომ სწრაფი მართლმსაჯულებისთვის არის აუცილებელიო, რაც არის ბოდვა. სამი კვირის წინ არ იყო აუცილებელი და ახლა აუცილებელი გახდა, უცებ?” – განაცხადა ზურაბ ჯაფარიძემ.
ერთ-ერთი ბრალდებულის, გიორგი ვაშაძის ადვოკატი, ომარ ფურცელაძე ამბობს, რომ საქმის განხილვის დაჩქარება “არის პროგნოზი მისაღებ, შემაჯამებელ გადაწყვეტილებაზე, რომ ის [მოსამართლე] უსიტყვოდ აპირებს და გაიზიარებს ბრალდების მხარის ყველა მოთხოვნას და მითითებას”.
დღევანდელ სხდომაზე ადვოკატებმა მოსამართლის აცილებაც მოითხოვეს, თუმცა თამარ მახარობლიძემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. აღსანიშნავია, რომ დაცვის მხარემ მახარობლიძის აცილება მოითხოვა 23 თებერვალსაც, არსებითი განხილვის პირველივე სხდომაზე.
ადვოკატი ომარ ფურცელაძე განმარტავს თამარ მახარობლიძის აცილების შუამდგომლობის დაყენების არგუმენტებს:
“ეს ადამიანი გახლავთ მოსამართლე, რომლის აცილების შუამდგომლობა პირველად დღეს არ გაჟღერებულა სასამართლო სხდომის დარბაზში. ჩვენ აქამდე ვიშუამდგომლეთ იმ მოტივით, რომ მას მრავალი წლის განმავლობაში ჰქონდა მრავალი საჯარო განცხადება, რომლითაც ცალკეულ შემთხვევებში ითხოვდა ნიკა გვარამიას დაკავებას, ითხოვდა მამუკა ხაზარაძის დაკავებას, თავს ესხმოდა ამ ადამიანების უფლებადამცველ ადვოკატებს, “ქართულ ოცნებას” ასხამდა ხოტბას და მათ შორის ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე თითქოსდა სანქციებით დაზარალებულ ლევან მურუსიძესთან დაკავშირებით ატარებდა კონფერენციას და აჯამებდა, რომ ის იყო პოლიტიკური დევნილი”, – განმარტავს ფურცელაძე.
- წაიკითხეთ მასალა ნეტგაზეთის არქივიდან თამარ მახარობლიძის შესახებ: “ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს
დღევანდელ სხდომაზე ადვოკატებმა კიდევ ერთი შუამდგომლობა დააყენეს. მათ მოითხოვეს სხდომის გახსნა მედიისთვის, დიპლომატიური კორპუსისა და უფლებადამცველი ორგანიზაციებისთვის, რათა მათ ჰქონდეთ ეფექტიანი მონიტორინგის შესაძლებლობა. თუმცა თამარ მახარობლიძემ არც ეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა.
შეგახსენებთ, რომ მან სხდომა არსებითი განხილვის დაწყების მეორე დღესვე დახურა, მიზეზად კი დაასახელა, რომ “დარბაზს ვეღარ აკონტროლებს”.
- მიხეილ სააკაშვილი – სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე მუხლით (საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდება);
- ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე – სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 319-ე მუხლით (საბოტაჟის და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება)
- ელენე ხოშტარია – სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 319-ე მუხლით და 321-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (საბოტაჟის, აღნიშნული დანაშაულისთვის მატერიალური რესურსების მიწოდების და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება);
- ნიკა გვარამია, ნიკა მელია, მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე – სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით (საბოტაჟი).
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