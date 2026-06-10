ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნიკოლ ფაშინიანს 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს.

“ვულოცავ ნიკოლ ფაშინიანს სომხეთის ეროვნულ არჩევნებში მის გადამწყვეტ გამარჯვებას. მე ძალიან ვამაყობ, რომ მხარი დავუჭირე მის ხელახლა არჩევას და არ მეპარება ეჭვი, რომ მისი ლიდერობით ეს მშვენიერი ქვეყანა მიაღწევს სიდიადის და წარმატების დონეს, რომელიც ყველა მოლოდინს გადააჭარბებს!”  – წერს ტრამპი.

ტრამპმა ნიკოლ ფაშინიანს მხარდაჭერა არჩევნებამდეც გამოუცხადა.

“გავხადოთ სომხეთი კვლავ დიდებული” – ტრამპის მხარდაჭერა ფაშინიანს

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.

წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.