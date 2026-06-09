სომხეთში პროკურატურამ ბიზნესმენისა და პარტია “აყვავებული სომხეთის” ლიდერის, გაგიკ წარუკიანის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო.
სომხეთის გენერალური პროკურატურის განცხადების შესაბამისად, „სისხლისსამართლებრივი დევნა აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 290-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მე-2 პუნქტით (განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადების გადახდისგან თავის არიდება). აღკვეთის ღონისძიების სახით არჩეულია ქვეყნიდან გაუსვლელობის აკრძალვა”.
გაგიკ წარუკიანის პარტია “აყვავებული სომხეთი” [მიიჩნევა ასევე პრორუსულ ძალად] 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებშიც მონაწილეობდა, თუმცა, გამსვლელი 4%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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