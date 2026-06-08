“ზუსტად ახლა, ნიღბიანი, სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული 4–5 ადამიანი თავს დაესხა იმ ადგილს, სადაც აფგანი იმყოფებოდა და ის ძალის გამოყენებით წაიყვანეს. არანაირი ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ, სად და რა მიზეზით წაიყვანეს იგი”, – დაწერა სადიგოვის ცოლმა სევინჩ სადიგოვა ფეისბუკზე.
იმის მიუხედავად, რომ მიმართვის შემდეგ აზერბაიჯანში სადიგოვს საზღვარგარეთის პასპორტი მისცეს, მას ქვეყნიდან გასვლისა და ოჯახთან გამგზავრების საშუალება არ მისცეს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.