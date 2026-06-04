2 დღის წინ მტკვარში გადავარდნილ ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. შემთხვევა 2 ივნისს თბილისში, მარცხენა სანაპიროზე მოხდა.
პოლიციამ დააკავა მძღოლი, რომელმა საავარიო სიტუაცია შექმნა. შსს-ს ცნობით, სწორედ დაკავებული მძღოლი დაეჯახა დაზარალებულს, რომელმაც მომხდარის გამო საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარეში გადავარდა.
“ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნისს, მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილით გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება და შეეჯახა იქვე მოძრავ ავტომობილებს, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა.
აღნიშნული მძღოლის საძიებო სამუშაოები ამ დრომდე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, რომელშიც მეხანძრე-მაშველებთან ერთად ჩართულები არიან მყვინთავთა ჯგუფი და ყველა შესაბამისი სამაშველო სპეც-ტექნიკა”, – წერია შსს-ს განცხადებაში.
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