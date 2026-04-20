დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები მიმართვას ავრცელებენ

20 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები მოგმართავთ საზოგადოებას რომ შემოგვიერთდით ყოველ ორშაბათს, 17:00 სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ასევე ყოველდღიურ პროტესტში, რათა სახელმწიფოს გავაგონოთ ჩვენი ხმა და მოვითხოვოთ ჩვენი შვილების სიცოცხლის გადარჩენა. ამის შესახებ ნათქვამია დაავადებული ბავშვების მშობლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

“შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოგვცა მითითება რომ კანცელარიის წინ არსებულ სკვერში კარვები არ გავშალოთ და 24-საათიანი პროტესტის ვადა შევამციროთ.

ეს მითითება არის არაკონსტიტუციური და უკანონო. სახელმწიფო კანცელარიის წინ მდებარე ტერიტორია არის სკვერი, სადაც ხალხის შეკრება და პროტესტი არავის არაფერში ხელს არ უშლის. კიდეც რომ უშლიდეს, სასიკვდილოდ დაავადებული ბავშვების მშობლებს გვაქვს უფლება ამ ფორმით მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა სახელმწიფოს და საზოგადოებას.

ამიტომ დღეს, სამ საათზე ამ მითითებებს სასამართლოში გავასაჩივრებთ.

მოვუწოდებთ სახალხო დამცველს რომ მოვიდეს აქციაზე და დაიცვას ჩვენი უფლებები.

პარალელურად, შევიტანთ საჩივარს პროკურატურაში პოლიციის უკანონო მითითებებზე და მოვითხოვთ გამოძიების დაწყებას შეკრება მანიფესტაციის უფლების განხორციელების ხელის შეშლის გამო (სსკ. 161-ე მუხლი).

მოვუწოდებთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, დაგვითმოს დრო, მოიწვიოს ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ექიმები და საჯაროდ, საზოგადოების თვალწინ ვიმსჯელოთ ამ პრობლემაზე და მოვისმინოთ ხელისუფლების პასუხი”, – ნათქვამია მშობლების განცხადებაში.

რუსეთთან ურთიერთობები ახალი ლოგიკით უნდა განვითარდეს – ფაშინიანი 20.04.2026
საიამ 2024 წლის პროევროპული აქციების დროს დაზარალებულებზე სტრასბურგში საჩივარი გაგზავნა 20.04.2026
“ოცნება” ასაკრძალი პარტიების სიას “ფედერალისტებსაც” ამატებს 20.04.2026
თიბისის მხარდაჭერით თბილისის წიგნის ბაზრობა გაიმართება 20.04.2026
დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები მიმართვას ავრცელებენ 20.04.2026
მინდა მივმართო ხელისუფლებას, ნუ ჩაერევა საპატრიარქო არჩევნებში ნურავის სასარგებლოდ – ეპისკოპოსი გიორგი 19.04.2026
ბერი ნიკოლოზი ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს, დაწყებულია გამოძიება 19.04.2026
ბალტიის ქვეყნებმა ფიცოს რუსეთში გასამგზავრებლად საჰაერო სივრცე ჩაუკეტეს 19.04.2026
