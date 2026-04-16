სინოდის კიდევ ერთი ყოფილ წევრს სურს კათალიკოზის არჩევნებში მონაწილეობა

16 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს-პატრიარქის არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას სინოდის კიდევ ერთი ყოფილი წევრი, ქრისტეფორე წამალაიძე ითხოვს.

მან სოციალური ქსელებით გაავრცელა წერილი, რომელშიც ვკითხულობთ:

“საყვარელო მრევლო, 1999 წლის 2 თებერვალს წმინდა სინოდალურმა კომისიამ ერთხელ და სამუდამოდ დაადასტურა ჩემი უდანაშაულობა და გააქარწყლა ყველა უსამართლო ბრალდება. თქვენ წინაშე ვდგავარ სუფთა სინდისითა და სრული პასუხისმგებლობით. სიყვარულით მოგმართავთ — მსურს მივიღო მონაწილეობა პატრიარქის არჩევნებში და მთელი გულით ვემსახურო ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს ერთობასა და სულიერ სიმტკიცეს. მჯერა, რომ ეკლესიის მომავალი თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაზე დგას. თქვენი ნდობა არის ძალა, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს საერთო მომავალს. სიყვარულით და პატივისცემით, ქრისტეფორე წამალაიძე”, – ნათქვამია წერილში.

სინოდის ყოფილი წევრი წერილით მოსაყდრე შიოს მიმართავს.

ქრისტეფორე წამალაიძე იყო მარგვეთის ეპარქიის ყოფილი მღვდელმთავარი, რომელიც წლების განმავლობაში დაპირისპირებული იყო საპატრიარქოსთან.

ის საჯარო წყაროებში მოხსენიებულია, როგორც ზვიად გამსახურდიას სულიერი მოძღვარი.

ქრისტეფორე წამალაიძეს სინოდმა 1995 წელს ჩამოართვა ეპარქია და მღვდელმოქმედება აუკრძალა. ამჟამად იგი დამოუკიდებლად მსახურობს საკუთარ სახლში.

არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს გამოთქვამს ილია მეორესთან დაპირისპირებული კიდევ ერთი ყოფილი მღვდელმთავარი, პეტრე ცაავაც.

ახალ კათალიკოზს ეკლესია ახლო მომავალში აირჩვეს. საქართველოს ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებაში ვკითხულობთ, რომ “კათოლიკოს-პატრიარქის არჩევის კენჭისყრაში მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ მღვდელმთავრები”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

