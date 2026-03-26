საფრანგეთში თანაკლასელები და მასწავლებლები მხარს უჭერენ ქართველ გოგოს, რომელსაც დეპორტი ემუქრება

26 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

19 წლის ნატალი სარალიძემ საფრანგეთში ცხოვრების უფლების გასაგრძელებლად სასამართლოში განცხადება შეიტანა. მას მხარს უჭერენ კლასელები და მასწავლებლები, რომლებიც თან ახლდნენ ქართველ მოსწავლეს მაშინ, როცა სტრასბურგის ადმინისტრაციულ სასამართლოში განცხადების შესატანად მივიდა.

ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ნატალი სარალიძე საფრანგეთში 2022 წელს, 16 წლის ასაკში ჩავიდა უმცროს ძმასთან და მშობლებთან ერთად. ოჯახმა საფრანგეთში გადასვლა ნატალიას დედის მკურნალობის გამო გადაწყვიტა, რომელსაც მძიმე დაავადება ჰქონდა. ნატალიას დედა 2023 წელს გარდაიცვალა. ამის გამო, სარალიძეების ოჯახის საფრანგეთში ცხოვრების სამართლებრივი საფუძველი შეუწყდა.

ნატალი ამჟამად სწავლობს Lycée des Pontonniers-ში. ეს არის ზოგად საგანმანათლებლო ლიცეუმი, რაც დაახლოებით იგივეა, რაც XI-XII კლასი საქართველოში. ნატალი რამდენიმე თვეში ლიცეუმს ასრულებს და უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად ემზადებოდა. თუმცა, საკანონმდებლო პროცედურა, რომელიც მას ქვეყნის დატოვებას ავალდებულებს, ამაში ხელს უშლის.

“ეს გადაწყვეტილება უსამართლოა. ეს გადაწყვეტილება გვაშფოთებს კლასელებსა და მოსწავლეებს” – ამბობს Lycée des Pontonniers-ის ერთ-ერთი მოსწავლე ადგილობრივ მედიასთან, DNA-სთან საბრისას.

ნატალის კურსელები და მასწავლებლები ადგილობრივ ჟურნალისტებს უყვებიან, რომ ქართველი მოსწავლე მაღალი აკადემიური მოსწრებით გამოირჩევა, არის ძალიან ნიჭიერი და შრომისმოყვარე. ისინი ითხოვენ, რომ ნატალი სარალიძეს საფრანგეთში დარჩენისა და სწავლის გაგრძელების უფლება მიეცეს

“მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ადგილი აქ არის. აქ სრულად ინტეგრირებულად ვგრძნობ თავს”, – ამბობს თავად ნატალი ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას.

სტრასბურგის ადმინისტრაციული სასამართლო გადაწყვეტილებას ხვალ, 27 მარტს გამოაცხადებს.

“ნატალი მარტო არ არის” – ამ სლოგანის ქვეშ გაერთიანებული პედაგოგები და მოსწავლეები ნატალის მხარდასაჭერად ისევ შეიკრიბებიან სტრასბურგის ადმინისტრაციულ სასამართლოსთან.

 

    თბილისში აცნობიერებენ, რომ კეთილდღეობის საწინდარი რუსეთთან თანამშრომლობაშია — ზახაროვა

    6 მილიონზე მეტის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს – პროკურატურა

    სამი მოქალაქე დააკავეს გზისა და ტროტუარის გადაკეტვის საბაბით

    საფრანგეთში თანაკლასელები და მასწავლებლები მხარს უჭერენ ქართველ გოგოს, რომელსაც დეპორტი ემუქრება
    ჰელსინკის კომისია კრიტიკით ეხმაურება ელენე ხოშტარიას განაჩენს
    ფაშინიანი თუ რუსი ოლიგარქები? – სომხეთი არჩევნებისთვის ემზადება
    „ამბასადორი აილენდ ბათუმის" პროექტი MIPIM 2026-ის გლობალურ ურბანულ ფესტივალზე წარადგინეს
    მიტროპოლიტი ისაია არ ადასტურებს, რომ კანდიდატურა მოხსნა
    ნატომ გადახედა საქართველოსთან თანამშრომლობას — გენმდივნის ანგარიში
    ისრაელი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის უკან მდგომი სარდალი მოკლა