ექსპერტთა მისიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში მუშაობა დაიწყო

ეუთოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში, დღეიდან, 11 თებერვლიდან, ექსპერტების მისია საქართველოზე იწყებს მუშაობას.
მისიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი შესაბამისი ინფორმაციის გაგზავნა შესაძლებელია 24 თებერვლამდე, ელექტრონულ ფოსტაზე: moscowmechanism-georgia@odihr.pl.
საიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში უკვე წარადგინა 7 ანგარიში.
2026 წლის 29 იანვარს ეუთოს 23-მა მონაწილე სახელმწიფომ აამოქმედა მოსკოვის მექანიზმი „საქართველოს მიერ ეუთოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების შესაფასებლად, განსაკუთრებული ყურადღებით 2024 წლის გაზაფხულიდან განვითარებული მოვლენებისადმი“.
მოსკოვის მექანიზმი, რომელიც ბოლოს 2025 წლის 24 ივლისს უკრაინასთან დაკავშირებით იქნა გამოყენებული, ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოებს აძლევს შესაძლებლობას, გაგზავნონ ექსპერტების მისიები ეუთოს ადამიანურ განზომილებასთან დაკავშირებული კონკრეტული საკითხის ან პრობლემის გადაჭრაში დასახმარებლად.
უფრო კონკრეტულად, მოსკოვის მექანიზმის ექსპერტთა ამ მისიის ამოცანები მოიცავს:
- „ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების მხრივ საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების დოკუმენტირებას;
- ამ მოვლენების გავლენის შეფასებას, მათ შორის საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზე, მედიის თავისუფლებაზე, კანონის უზენაესობასა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე, პოლიტიკურ პლურალიზმსა და დემოკრატიული საზოგადოების სხვა სტრუქტურულ კომპონენტებზე, რომლებიც ეუთოს უსაფრთხოების ყოვლისმომცველ განმარტებას ეფუძნება;
- რეკომენდაციების გაცემას, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს შეშფოთების საგანი საკითხები.
ეს არის პირველი მოსკოვის მექანიზმი, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით ამოქმედდა.
მოსკოვის მექანიზმი საქართველოსთან დაკავშირებით აამოქმედა 23-მა სახელმწიფომ. ესენია: ალბანეთი, ავსტრია, ბელგია, კანადა, ჩეხეთი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, გერმანია, ისლანდია, ირლანდია, ლატვია, ლიხტენშტაინი, ლიეტუვა, ლუქსემბურგი, მოლდოვა, მონტენეგრო, ნიდერლანდები, ნორვეგია, სლოვენია, შვედეთი, უკრაინა და გაერთიანებული სამეფო.
მანამდე, 2024 წლის დეკემბერში, 38 მონაწილე სახელმწიფომ გამოიყენა ეუთოს ვენის მექანიზმი, რათა გამოეხატა შეშფოთება საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ და მოეთხოვა დამატებითი ინფორმაცია.
ეუთოს თანახმად, საქართველოს რეაგირების შემდეგაც კი, ეს შეშფოთება მხოლოდ გაიზარდა.
ეუთოს ადამიანური განზომილების მექანიზმი არის იმ ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის ინსტრუმენტი, რომლებიც მონაწილე სახელმწიფოებმა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის (ადამიანური განზომილება) სფეროში აიღეს. ადამიანური განზომილების მექანიზმი შედგება ორი ინსტრუმენტისგან: ვენის მექანიზმი (დაარსდა ვენის 1989 წლის დასკვნით დოკუმენტში) და მოსკოვის მექანიზმი (დაარსდა 1991 წელს მოსკოვში ადამიანის განზომილების კონფერენციის ბოლო შეხვედრაზე). ეს უკანასკნელი ავსებს და აძლიერებს ვენის მექანიზმს.