სუს-ში გამოკითხვაზე დაიბარეს საია-ს თანამშრომელი, რომელიც BBC-ის კადრში რამდენიმე წამით ჩანს

3 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში (სუს) გამოკითხვაზე დაიბარეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) თანამშრომელი, მარიამ ჯიქიძე, რომელიც BBC-ის კადრში რამდენიმე წამით ჩანს.

საუბარია BBC-ის გამოძიებაზე, რომლის მიხედვითაც 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, პროევროპული აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ, შესაძლოა, ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს.

ეს საგამოძიებო მასალა BBC-იმ პირველ დეკემბერს გამოაქვეყნა. ამავე დღეს სუს-ში განაცხადეს, რომ გამოძიებას იწყებენ ორი მუხლით: სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და უცხოეთის ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება.

გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს BBC-ის რესპონდენტები. მათ შორის, საია-ს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი, თამარ ონიანი. ის BBC-ის ესაუბრა ორგანიზაციის სახელით და მოუყვა ადამიანის უფლებების დარღვევის იმ ფაქტებზე, რომლებსაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი პროევროპული აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ.

რაც შეეხება მარიამ ჯიქიძეს, მისი ხმა BBC-ის მასალაში საერთოდ არ ისმის. ის მხოლოდ რამდენჯერმე ჩანს კადრში, თამარ ონიანის გვერდით. თუმცა, როგორც მისი უფლებადამცველი, საია-ის იურისტი, ჯუბა ქათამაძე ამბობს, გამოძიებას მასთანაც იგივე კითხვები ჰქონდა, რაც სხვებთან.

“მარიამის დაბარების სტანდარტს თუ გავითვალისწინებთ, ვინც კი გამოჩენილა [BBC-ის მასალაში], შეიძლება, ნებისმიერი ადამიანი დაიბარონ”, – განაცხადა ჯუბა ქათამაძემ.

სუს-ის განცხადებით, გამოძიების მიზანია, დეტალურად დადგინდეს, რა ინფორმაციას ეყრდნობოდა BBC-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძვლად გამოყენებული ადამიანების ინტერვიუები, მათ მიერ გახმოვანებული ცნობები და რამდენად რელევანტური შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

