"ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი" – "Amnesty International" ალი ქარიმლის დაკავებაზე

2 დეკემბერი, 2025 •
“ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, „Amnesty International“-მა გააკრიტიკა აზერბაიჯანის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ოპოზიციონერი ლიდერის, ალი ქარიმლის  დაკავებასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი ქვეყნის ავტორიტარიზმის განმტკიცების მანიშნებელია.

„Amnesty International“-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილის, დენის კრივოშეევის განცხადებით:

„აზერბაიჯანის ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური ოპოზიციის ჩახშობას და ქვეყანაში ნებისმიერი უკმაყოფილების დასახშობად არ ცნობს ზღვარს. ოპოზიციონერი ლიდერის დაკავება „ხელისუფლების ძალადობრივი გზით მიტაცების მცდელობის“ ბრალდებით არის გაფრთხილება ყველასთვის, ვინც ეჭვობს, რამდენად შორს შეუძლია მთავრობას წასვლა.“

კრივოშეევმა ასევე აღნიშნა, რომ თუ ხელისუფლება ვერ წარადგენს ბრალეულობის დასამტკიცებელ მტკიცებულებებს, ალი ქარიმლი უნდა გათავისუფლდეს:

„მისი დაკავება, უცხოეთთან კომუნიკაციის სრული შეწყვეტა და სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების ჩამორთმევა აჩვენებს, რამდენად მზად არის მთავრობა პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებების გაგრძელებისთვის, რომლებიც მიმართულია ოპოზიციონერებზე, მეცნიერებზე, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებზე.“

1 დეკემბერს დააპატიმრეს აზერბაიჯანული ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ალი ქარიმლი და პარტიის პრეზიდენტის საბჭოს წევრი მამად იბრაჰიმი. ისინი 29 ნოემბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა. მათ ბრალი წარუდგინეს „ხელისუფლების ძალისმიერად მიტაცების მცდელობისა“ და „სახელმწიფო კონსტიტუციური წყობის ძალისმიერად შეცვლის“ ქმედებებში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

NGO-ები ითხოვენ პასუხს, რა ქიმიურ ნივთიერებებს იყენებდა შსს პროტესტის წინააღმდეგ?

ბრიტანელი მინისტრი ბოჭორიშვილს და მის მოადგილეს ესაუბრა

“დეზინფორმაციაა” – რით ხსნის თბილისი აზერბაიჯანის სატვირთოების ხანგრძლივ შეფერხებას

შავ ზღვაში თავს დაესხნენ რუსულ ტანკერს, რომელიც საქართველოსკენ მიდიოდა – მედია

20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირს, რომელმაც ქუთაისში ერთი ადამიანი მოკლა, ორი კი დაჭრა – პროკურატურა
ევროკავშირს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირის შექმნის ინიციატივა აქვს
ზურაბიშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს კამიტის შესაძლო გამოყენების შესწავლას სთხოვს
აშშ-ის წარმომადგენლები კრემლში პუტინს ხვდებიან
ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv
“ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე
“საბჭოთა წარსულში დაბრუნება” – გამომცემელი სასკოლო სახელმძღვანელოების “ნაციონალიზაციაზე”
გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის”