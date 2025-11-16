ახალი ამბები

ზურაბ ზვიადაურს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს

16 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ვეტერან სპორტსმენს და  “ქართული ოცნების” ყოფილ დეპუტატს, ზურაბ ზვიადაურს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს და ის ციხეს ოთხ თვეში დატოვებს. 

როგორც ზვიადაურის ადვოკატმა ტვ პირველს განუცხადა, საპროცესო შეთახმების მოთხოვნით თავად ბრალდებულმა მიმართა, რაც დააკმაყოფილეს. საპროცესო შეთანხმების თანახმად მას ექვსთვიანი პატიმრობა, პირობითი მსჯავრი და 5 ათასლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. 

ზვიადაური 2025 წლის 16 სექტემბერს დააკავეს.  მას ედავებოდნენ ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარებას, რაც  4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

