ვეტერან სპორტსმენს და “ქართული ოცნების” ყოფილ დეპუტატს, ზურაბ ზვიადაურს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს და ის ციხეს ოთხ თვეში დატოვებს.
როგორც ზვიადაურის ადვოკატმა ტვ პირველს განუცხადა, საპროცესო შეთახმების მოთხოვნით თავად ბრალდებულმა მიმართა, რაც დააკმაყოფილეს. საპროცესო შეთანხმების თანახმად მას ექვსთვიანი პატიმრობა, პირობითი მსჯავრი და 5 ათასლარიანი ჯარიმა დაეკისრა.
ზვიადაური 2025 წლის 16 სექტემბერს დააკავეს. მას ედავებოდნენ ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარებას, რაც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.