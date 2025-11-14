ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ერევანი შეშფოთებულია ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბაქოში მოთხოვნილი სასჯელებით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“სამოქალაქო შეთანხმების“ ფრაქციის მდივანი, არტურ ოვანისიანი გამოეხმაურა ბაქოში მოთხოვნილ განაჩენებს მთიანი ყარაბაღის ყოფილი სამხედრო-პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა და სხვა სომეხი სამხედრო ტყვეების საქმეებთან დაკავშირებით.  როგორც „არმენპრესი“ იუწყება, ჟურნალისტის კითხვაზე – შეესაბამება თუ არა საქმის ასეთი განვითარება მშვიდობიან პროცესს და როგორია ტყვეების დაბრუნების შესაძლებლობები, ოვანისიანმა აღნიშნა, რომ მიმდინარე პროცესი სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს.

„ჩვენ უკვე განვაცხადეთ და ვსაუბრობდით ბაქოში მიმდინარე სასამართლო პროცესისადმი ღრმა შეშფოთების შესახებ. და დიახ, უნდა დავუჭირო მხარი ბატონ პრემიერ-მინისტრს იმასთან დაკავშირებით, რომ შექმნილმა მშვიდობიანმა ატმოსფერომ უნდა შექმნას ხელსაყრელი პირობები აზერბაიჯანში მყოფი ჩვენი ყველა თანამემამულის სამშობლოში დაბრუნებისთვის“, – განაცხადა ოვანისიანმა.

აზერბაიჯანული მედიის მონაცემებით, ბრალდების მხარემ მოითხოვა უვადო პატიმრობა მთიანი ყარაბაღის ყოფილი პრეზიდენტისთვის, არაიკ არუთიუნიანისთვის, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ბაბაიანისთვის, თავდაცვის არმიის ყოფილი სარდლისთვის, ლევონ ანუაკაკანიანისთვის, თავდაცვის არმიის ყოფილი სარდლის მოადგილისთვის,  დავით მანუკიანისთვის, ასევე ეროვნული კრების ყოფილი თავმჯდომარე დავით იშხანიანისთვის. 20-წლიანი სასჯელი მოთხოვნილია მთიანი ყარაბაღის ყოფილ პრეზიდენტებზე, არკადი ღუკასიანსა და ბაკო სააკიანზე, აგრეთვე მადათ ბაბაიანსა და პაშაიან მელიქსეტზე. სხვა სომეხი სამხედრო ტყვეების მიმართ მოთხოვნილი სასჯელები ასეთია: გარიკ მარტიროსიანი – 19 წელი, დავით ალავერდიანი – 18 წელი, ლევონ ბაბაიანი –  17 წელი, ვასილი ბეგლარიანი, გურგენ სტეპანიანი, ედიკ ყაზარიანი – 16 წელი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

