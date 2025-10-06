ახალი ამბები

6 ოქტომბერი, 2025 •
სავარაუდოდ, აქტივისტი ვახო ფიცხელაური დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სავარაუდოდ, აქტივისტი ვახო ფიცხელაური დააკავეს.

როგორც ვახო ფიცხელაურის ცოლი, თეო ბზიშვილი TV პირველთან ამბობს, მისთვის არსებული დაუდასტურებელი ინფორმაციით, ის პოლიციამ წაიყვანა.

„გაუჩინარდა დღეს საღამოს და გავიგე სრულიად მოულოდნელად, სამსახურში ოდნავ მეტხანს მომიწია გაჩერება. მაშინვე ვიფიქრე, რომ რაღაც ისე ვერ არის, როგორც უნდა იყოს. ამ დრომდე არ ვიცი რა ხდება, დაზუსტებით. არ ვიცი, შეიძლება იმ გამტაცებლებსაც კი ჰყავთ მართლა. ფიზიკურად ვერ მოვიპოვე ვერსად ინფორმაცია, ვერც სახალხო დამცველის აპარატში, ვერც ვერცერთ იზოლატორში და ყველგან ჩამოვრეკე.

გავიგე, ოღონდ ეს არის დაუდასტურებელი ინფორმაცია ჩემთვის და ყველასთვის, რომ ვახო წაიყვანა პოლიციამ. საერთო ნაცნობს დაუკავშირდნენ და იმას უთხრეს, რომ ვახო მგონი პოლიციელებმა წაიყვანესო.

დიქტატურაში, ალბათ, ეს არის ის უბედური შემთხვევა, როცა ადამიანს, ვისაც ეგ ინფორმაცია კრიტიკულად სჭირდება, პირდაპირ ვერ ურეკავ და ვერ ეუბნები, რომ შენი ქმარი წაიყვანეს, ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ. ამ დრომდე არ ვიცი სად არის,” – განუცხადა თეო ბზიშვილმა TV პირველს.

ნეტგაზეთი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ელოდება პასუხს, დააკავეს თუ არა ვახო ფიცხელაური.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

