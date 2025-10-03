“ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ” – აფხაზეთის СГБ

აფხაზური მხარის ცნობით, ადგილობრივმა უშიშროების სამსახურის [СГБ] თანამშრომლებმა სოფელ შაშიკუარაში საქართველოს მოქალაქე, [ხიზანიშვილი შალვა დავითის ძე] დააკავეს საქართველოს სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით.
СГБ-ს ცნობითვე, მისი კარ მიდამოს დათვალიერებისას “აღმოჩენილ იქნა სამი თოფი ვაზნებით, სამხედრო ზურგჩანთა სურსათით, საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფულადი სახსრები და საქართველოს ბანკების პლასტიკური ბარათები. საყოფაცხოვრებელ ნაკვეთზე, ძაღლის სადგომში, ნაპოვნი იქნა ასაფეთქებელი მოწყობილობა”.
როგორც СГБ აცხადებს, “დაკითხვის დროს ხიზანიშვილმა დაადასტურა თავისი კავშირები საქართველოს სპეცსამსახურებთან”.
“ხიზანიშვილი ახორციელებდა ვიდეოგადაღებას რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთი სასაზღვრო საკონტროლო-გამშვები პუნქტის შესახებ აფხაზეთში, რისთვისაც მიიღო ფულადი გასამრჯელო. ხიზანიშვილი შალვა დავითის ძის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე”, – აცხადებს СГБ.