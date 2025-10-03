“ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ” – აფხაზეთის СГБ

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

3 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მხარის ცნობით, ადგილობრივმა უშიშროების სამსახურის [СГБ]  თანამშრომლებმა სოფელ შაშიკუარაში საქართველოს მოქალაქე, [ხიზანიშვილი შალვა დავითის ძე] დააკავეს საქართველოს სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით.

СГБ-ს ცნობითვე, მისი კარ მიდამოს დათვალიერებისას “აღმოჩენილ იქნა სამი თოფი ვაზნებით, სამხედრო ზურგჩანთა სურსათით, საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფულადი სახსრები და საქართველოს ბანკების პლასტიკური ბარათები. საყოფაცხოვრებელ ნაკვეთზე, ძაღლის სადგომში, ნაპოვნი იქნა ასაფეთქებელი მოწყობილობა”.

როგორც СГБ აცხადებს, “დაკითხვის დროს ხიზანიშვილმა დაადასტურა თავისი კავშირები საქართველოს სპეცსამსახურებთან”.

“ხიზანიშვილი ახორციელებდა ვიდეოგადაღებას რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთი სასაზღვრო საკონტროლო-გამშვები პუნქტის შესახებ აფხაზეთში, რისთვისაც მიიღო ფულადი გასამრჯელო. ხიზანიშვილი შალვა დავითის ძის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე”, – აცხადებს СГБ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

