ახალი ამბები

30-მდე საელჩო დიპლომატების მიმართ „ოცნების“ რიტორიკას პასუხობს

24 სექტემბერი, 2025 •
30-მდე საელჩო დიპლომატების მიმართ „ოცნების“ რიტორიკას პასუხობს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოში აკრედიტებული 27 საელჩო „ქართული ოცნების“ ბრალდებების საპასუხოდ ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს.

„მტკიცედ უარვყოფთ უსაფუძვლო და ზიანის მომტან ბრალდებებს საქართველოში ზოგიერთი დიპლომატიური მისიის როლისა და საქმიანობის შესახებ. ასეთ დეზინფორმაციას შეცდომაში შეჰყავს საზოგადოება და ძირს უთხრის ჩვენი დიპლომატიური მისიების მიერ მათი მოვალეობების შესრულების შესაძლებლობას“, — ნათქვამია განცხადებაში.

საელჩოები ხაზს უსვამენ, რომ დიპლომატებისთვის ფართო სპექტრის წარმომადგენლებთან — მთავრობასთან, ოპოზიციასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ზოგადად მოქალაქეებთან — შეხვედრა დიპლომატიური მუშაობის ნორმალური ნაწილია და ვენის კონვენციას სრულად შეესაბამება.

„ჩვენ არცერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას არ ვუჭერთ მხარს და განცხადებები ჩვენ მიერ ძალადობისა და ექსტრემიზმის მხარდაჭერის შესახებ უბრალოდ სიმართლე არ არის. სინამდვილეში, ჩვენ ყველა აქტორს მოვუწოდებთ, რომ უარი თქვან ძალადობის ნებისმიერი ფორმაზე და დაგმონ ის. მოვუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, თავი შეიკავონ დაპირისპირების გამომწვევი რიტორიკისგან და ძალისხმევა მიმართონ დაძაბულობის განმუხტვისკენ“, — ნათქვამია განცხადებაში.

განცხადება გაკეთდა ავსტრიის, ბელგიის, ბულგარეთის, ხორვატიის, ჩეხეთის, კვიპროსის, დანიის, ესტონეთის, ევროკავშირის, ფინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, საბერძნეთის, ირლანდიის, იტალიის, ლატვიის, ლიეტუვის, ლუქსემბურგის, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, პოლონეთის, პორტუგალიის, რუმინეთის, სლოვენიის, ესპანეთის, შვედეთის და დიდი ბრიტანეთის საელჩოების სახელით.

„ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები მუდმივად ადანაშაულებენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ვენის კონვენციის დარღვევასა და ექსტრემიზმის მხარდაჭერაში. ბრალდებების სამიზნე ყველაზე ხშირად გერმანიისა და ევროკავშირის ელჩები არიან.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მზია ამაღლობელი სახაროვის პრიზის ნომინანტია

პენიტენციურის განცხადებით, სიცრუეა, რომ ჩიკვაიძეს პაემნის უფლება აეკრძალა

„რუსული კანონის“ საქმეზე ორგანიზაციებმა სტრასბურგში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს

ირაკლი კუპრაძე – როცა მოსყიდვის მცდელობამ არ იმუშავა, ჩაერთო ბევრად უფრო ძალადობრივი, ბევრად უფრო მძიმე წნეხი

გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს – TV პირველი 24.09.2025
გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს – TV პირველი
ყარაბაღის ექსპრეზიდენტის წარმომადგენელი რუსეთში სომხეთის საკონსულოში გარდაცვლილი იპოვეს 24.09.2025
ყარაბაღის ექსპრეზიდენტის წარმომადგენელი რუსეთში სომხეთის საკონსულოში გარდაცვლილი იპოვეს
ლილუაშვილის ნათესავზე სუს-მა ძებნა გამოაცხადა და ბრალი წაუყენა 4 მილიონის თაღლითურად დაუფლებაზე 24.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავზე სუს-მა ძებნა გამოაცხადა და ბრალი წაუყენა 4 მილიონის თაღლითურად დაუფლებაზე
არ დაგვივიწყოთ. ეს ჩვენი საერთო ბრძოლაა — ანტონ ჩეჩინის წერილები ციხიდან 24.09.2025
არ დაგვივიწყოთ. ეს ჩვენი საერთო ბრძოლაა — ანტონ ჩეჩინის წერილები ციხიდან
მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ პირს გირაო შეუფარდეს 24.09.2025
მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ პირს გირაო შეუფარდეს
30-მდე საელჩო დიპლომატების მიმართ „ოცნების“ რიტორიკას პასუხობს 24.09.2025
30-მდე საელჩო დიპლომატების მიმართ „ოცნების“ რიტორიკას პასუხობს
სომხეთში სისტემური კორუფცია არ არსებობს – ფაშინიანი 24.09.2025
სომხეთში სისტემური კორუფცია არ არსებობს – ფაშინიანი
ყარაბაღის ომიდან ორი წლის შემდეგ – როგორია ცხოვრება “მშვიდობის” დროს 24.09.2025
ყარაბაღის ომიდან ორი წლის შემდეგ – როგორია ცხოვრება “მშვიდობის” დროს