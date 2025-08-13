„ნეიტრალური საქართველო“ EU-ში გაწევრიანების საწინააღმდეგოდ პლებისციტის ჩატარებას ითხოვს

„ქართულ ოცნებასთან“ აფილირებული ანტიდასავლური მოძრაობა „ნეიტრალური საქართველო“ გამოდის ინიციატივით, 2025 წლის მუნიციპალურ არჩევნებთან ერთად ჩატარდეს პლებისციტი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. წარსულში სწორედ „ნეიტრალური საქართველოს“ მიმართვის საფუძველზე დაიწყო გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება საბოტაჟის მუხლით ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ.
„ნეიტრალური საქართველო“ პლებისციტის კითხვად საზოგადოებას სთავაზობს ცრუ დილემას: „ხართ თუ არა მომხრე, ლგბტ პროპაგანდის ხელშეწყობისა და ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების სანაცვლოდ მოხდეს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება?!“
მოძრაობა აქვეყნებს ვრცელ განცხადებას, სადაც აკრიტიკებს ევროკავშირის ქვეყნებს და ამბობს, რომ ხელისუფლებამ „სასწრაფოდ უნდა შეწყვიტოს“ ილუზორულ პირობებში ცხოვრება, რადგან ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა ბლეფია და „ჩვენ თავადვე უნდა ვთქვათ უარი ისეთ ნაბიჯზე, რომელიც საქართველოს უმძიმეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სულიერ კრიზისში შეიყვანს“.
„მიუღებელი და უკვე სახიფათოც არის ხელისუფლების დაჟინებული რიტორიკა, რომ ისინი უზრუნველყოფენ 2030 წლისთვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მომზადებას. ჩვენ ვსვამთ მარტივ კითხვას – აქვს კი ქართულ საზოგადოებას იმის სურვილი, რომ გახდეს იმ გაერთიანების წევრი, რომელშიც მთავარი მოთხოვნა ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება, ლგბტ პროპაგანდის ხელშეწყობა, სუვერენიტეტის დათმობა და საქართველოს იდენტობის წაშლაა? თუ ჩვენი ხელისუფლება ამ დრომდე თვლის, რომ საზოგადოება „ევროპერსპექტივის“ თავსმოხვეულ ილუზიაში ცხოვრობს, ვთავაზობთ ინიციატივას, მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩატარდეს პლებისციტი, რომელშიც ქართველი ხალხის წინაშე დავსვამთ მარტივ კითხვას — ხართ თუ არა მომხრე, ლგბტ პროპაგანდის ხელშეწყობისა და ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების სანაცვლოდ მოხდეს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება?! ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ შედეგები ნათლად აჩვენებს ხელისუფლებას, რა არის ხალხის რეალური დაკვეთა“, — ნათქვამია განცხადებაში.
„ნეიტრალური საქართველო“ არის „ქართულ ოცნების“ მხარდამჭერი საზოგადოებრივი მოძრაობა (დაანონსებული აქვს პარტიად გადაკეთება), რომელიც ეწინააღმდეგება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას და “ნეიტრალიტეტს” ემხრობა.
სწორედ „ნეიტრალური საქართველოს“ მიმართვის საფუძველზე დაიწყო გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება საბოტაჟის მუხლით ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ.