რესპუბლიკელი სენატორი მხარდაჭერას უცხადებს პროტესტს საქართველოში, სერბეთსა და უნგრეთში

აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე, რესპუბლიკელი სენატორი როჯერ უიკერი მხარდაჭერას უცხადებს პროტესტს საქართველოში, სერბეთსა და უნგრეთში.

„საქართველოში, სერბეთსა და უნგრეთში მოქალაქეები გამოდიან ქუჩებში კორუფციისა და ავტორიტარიზმის გასაპროტესტებლად. მე ვდგავარ ყველას გვერდით, ვინც იბრძვის დემოკრატიული მომავლისთვის. ლიდერებმა პატივი უნდა სცენ თავიანთი მოქალაქეების მოწოდებას ანგარიშვალდებულებისკენ, ნაცვლად იმისა, რომ კრემლის-სტილის დარბევებით უპასუხონ“, — წერს უიკერი X-ზე.

In Georgia, Serbia & Hungary, citizens are taking to the streets to protest corruption & authoritarianism. I stand with all those fighting for a democratic future. Leaders must respect their citizens’ calls for accountability, rather than respond with Kremlin-style crackdowns.

