“ინდიელი ბელადის” ქანდაკება, რომელიც ჰომოფობებმა დალეწეს და”სატანისტურად” გამოაცხადეს

პრაიდის ფესტივალის ჩასაშლელად ლისი ვანდერლენდის ტერიტორიაზე 8 ივლისს შეჭრილი ჯგუფები ანადგურებდნენ პრაქტიკულად ყველაფერს, რაც გზად ხვდებოდათ.

როგორც აღმოჩნდა, ძალადობრივ ჯგუფებს იმ დღეს მხოლოდ პრაიდისთვის გამზადებული ინვენტარი არ ამოუღიათ მიზანში. მათ ასევე გაანადგურეს და დააზიანეს ყოველწლიური მუსიკალური ფესტივალის, Open Air-სა და მისი პარტნიორების ქონებაც.

Open Air-ს ლისი ვანდერლენდის ტერიტორია იჯარით აქვს აღებული და 2023 წლის ფესტივალიც სწორედ იქ ჩატარდა 2 კვირის წინ. 8 ივლისისთვის ადგილზე ისევ იყო მუსიკალური ფესტივალის კონსტრუქციები და დეკორაციები.

“გატეხილია ჩვენი საწყობი და მოპარულია ხელსაწყოები, ასევე დაზიანებული ან განადგურებულია ფესტივალის კონსტრუქციები, სასცენო დეკორაციები, ჩვენი პარტნიორების კუთვნილი სარეკლამო საშუალებები”, — აცხადებენ Open Air-ის ორგანიზატორები.

ერთ-ერთი დეკორაცია, რომელიც ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა გაანადგურეს, დიდი ზომის თეთრი ქანდაკება იყო. დანგრევის შემდეგ სოციალურ ქსელში ვრცელდება ქანდაკების შესახებ დეზინფორმაციული პოსტებიც, რომელთა ავტორებიც მას “სატანიზმთან” აკავშირებენ.

ჰომოფობიური შეკრების მონაწილეები ქანდაკებას ანადგურებენ. ფოტოასლები “ნეტგაზეთის” ვიდეომასალიდან

ჯერ ფიზიკური თავდასხმის, მოგვიანებით კი— დეზინფორმაციის მსხვერპლი ქანდაკება, რეალურად, Open Air-ის ერთ-ერთი სცენის (EYESTAGE) დეკორატიული ინსტალაცია იყო. მუსიკალური ფესტივალის პერიოდში, ქანდაკებაზე 3D ვიზუალიზაცია შუქდებოდა.

“ეს ხელოვნების ერთ-ერთი თანამედროვე დარგია”, — გვიხსნის EYESTAGE-ის თანადამფუძებელი ქეთა დონაძე.

მისი ცნობით, ქანდაკება ხელოვან ირაკლი კეიდიას ნამუშევრის მიხედვით შეიქმნა და “ის უბრალოდ ინდიელი ბელადია, რომელსაც, რა თქმა უნდა, არანაირი კავშირი არ აქვს სატანიზმთან და არც უარყოფითი დატვირთვა აქვს”.

“მისი მშენებლობა 3-4 წლის წინ დაიწყო. ის ყოველ წელს იცვლიდა სახეს და ვითარდებოდა”, — დასძენს ქეთა დონაძე.

