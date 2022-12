ევროპარლამენტარები სხვადასხვა პარტიიდან საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახს სოლიდარობის ნიშნად შეხვდნენ,— ინფორმაციას და ფოტოს ამის შესახებ ევროპარლამენტარი კონსერვატორებისა და რეფორმისტების ჯგუფიდან ანა ფოტიგა Twitter-ზე ავრცელებს.

ფოტოზე ჩანან თავად ფოტიგა და ევროპარლამენტარები სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან, მათ შორის, ვიოლა ფონ კრამონი (მწვანეები), პეტრას აუსტრევიჩიუსი (Renew Europe), მაიკლ გალერი (EPP), ანდრიუს კუბილიუსი (EPP), რასა იუკნევიჩიანე (EPP), ასევე, მიხეილ სააკაშვილის დედა გიული ალასანია, შვილი — ედუარდ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი, გიორგი ჩალაძე და სხვები, რომელთაც ხელში უჭირავთ მიხეილ სააკაშვილის ფოტოები და პლაკატები „გადაარჩინეთ მიშა“.

Cross-party MEPs met the family of the 3rd President of Georgia in solidarity with the imprisoned @SaakashviliM.

Possible perishing of Mikheil Saakashvili in prison will benefit only Putin, being detrimental for the entire country and its Euro-Atlantic aspirations.#SaveMisha pic.twitter.com/CW3TAKAlxq

