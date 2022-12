ღრმად შეშფოთებული ვარ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გაუარესებით — სანდუ

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას Twitter-ზე ეხმაურება.

„ღრმად შეშფოთებული ვარ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის სწრაფი გაუარესებით. ყოველი ადამიანის სიცოცხლე ფასდაუდებელია და სიტუაციის სიმძიმე მოითხოვს სააკაშვილის სასწრაფო გადაყვანას შესაბამის საავადმყოფოში მისი სიცოცხლის გადასარჩენად“, — წერს სანდუ.

Deeply concerned by the rapidly deteriorating state of health of #Georgia’s former President Mikheil @SaakashviliM. Every human life is priceless and the gravity of the situation requires immediate transfer of Saakashvili to an appropriate hospital to save his life.

