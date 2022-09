დაღესტანში მობილიზაციის დაწყებას კომისარიატთან დაპირისპირება მოჰყვა [ვიდეო]

რუსეთის ფედერაციაში ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას მოქალაქეთა ნაწილი დიდი სიხარულით არ შეხვედრია.

მობილიზაციის გამოცხადებას დაღესტანში სამხედრო კომისარიატის შენობის ეზოში სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა კომისარსა და იქ შეკრებილ ადამიანებს შორის, რომლებიც ომში გაწვევას აპროტესტებდნენ.

ვიდეოს ავრცელებს გამოცემა Nexta-ს რედაქტორი, დათეუშ გიცანი სოციალურ ქსელში.

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don’t want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. – We don’t even have a present, what future are you talking about,” replies a Dagestani man. pic.twitter.com/1O4ob2GhSN

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 22, 2022