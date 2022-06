უკრაინა: ჰარპუნით გავანადგურეთ რუსული საბუქსირე გემი

უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, უკრაინულმა ფლოტმა გაანადგურა რუსული სამაშველო-საბუქსირე გემი „Spasatel Vasily Bekh“.

ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, მაქსიმ მარჩენკოს თანახმად, უკრაინულმა მხარემ გემი „Harpoon-ის“ სარაკეტო სისტემის საშუალებით, კუნძულ ზმეინთან ახლოს გაანადგურა.

თავდაცვის სამინისტროს მიხედვით, გემს პერსონალი კუნძულ ზმეინზე გადაყავდა. იგი დატვირთული იყო იარაღითა და ამუნიციით.

„მოსკვა არასდროს იქნება მარტო“, – აცხადებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო.

Russian Black Sea tug Vasily Bekh (SB-739) is hit by what appears to be a Ukrainian antiship cruise missile pic.twitter.com/92so7ItWO7

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2022