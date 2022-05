ლუვრში მონა ლიზას ტორტი ესროლეს

ლუვრის მუზეუმში მონა ლიზას ტორტი ესროლეს. როგორც MARCA წერს, ნახატს ტორტის კრემი კაცმა წაუსვა, რომელიც მოხუცი ქალის სამოსში იყო გადაცმული.

ტორტი შუშის ბარიერს მოხვდა, რომელიც ნახატს იცავს. გამოცემა წერს, რომ მოხუცი ქალის ფორმაში გადაცმული კაცი პარიკს ატარებდა და მუზეუმში ეტლით შევიდა. შემთხვევის შედეგად მე-16 საუკუნეში ლეონარდო და ვინჩის მიერ შესრულებული ტილო არ დაზიანებულა. კაცი, რომელმაც მონა ლიზას ტორტი ესროლა, შენობიდან ლუვრის დაცვის თანამშრომლებმა გაიყვანეს.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022