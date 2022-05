რატომ ცდილობენ რუსული ტანკები მდინარის გადაკვეთას ლუგანსკში

უკრაინული წყაროების თანახმად, რუსული საოკუპაციო ძალები რამდენიმე დღეა უშედეგოდ ცდილობენ მდინარე ჩრდილოეთის დონეცზე გადასვლას, რასაც თან ახლავს დიდი სამხედრო დანაკარგებიც.

რუსული ძალები მდინარეზე გადასვლას სოფელ ბილოგორივკასთან, მათ შორის პონტონის, ანუ სპონტანური სამდინარო ხიდის გამოყენებით, ჯერ კიდევ 9 მაისის შემდეგ ცდილობენ.

რუსული ტექნიკის განადგურების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროც.

სამინისტროს თანახმად, მე-17 სატანკო ბრიგადის არტილერიის დანაყოფმა მდინარეზე გადასვლის დროს გაანადგურა რუსეთის საოკუპაციო ძალების ათობით ჯავშანტექნიკა და ცოცხალი ძალა.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

