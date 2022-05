Avatar-ის მეორე ნაწილი კინოთეატრებში დეკემბრიდან გავა

დეკემბრიდან კინოთეატრებში Avatar-ის მეორე ნაწილი The Way of Water გამოვა. ფილმის პირველი თიზერი ცოტა ხნის წინ გავრცელდა.

ფილმი 16 დეკემბერს გამოვა და მისი ნახვა მხოლოდ კინოთეატრებში იქნება შესაძლებელი.

“Wherever we go, this family is our fortress.”

Watch the brand-new teaser trailer for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/zLfzXnUHv4

