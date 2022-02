რუსეთმა ნავთობის საცავი ააფეთქა – ვასილკოვის მერი

უკრაინის ქალაქ ვასილკოვის მერის თქმით, რუსეთმა ნავთობის საცავი ააფეთქა. ინფორმაციას ამის შესახებ Unian წერს.

ადგილობრივი მედიის გავრცელებულ ვიდეოკადრებში ძლიერი ხანძარი ჩანს:

„ხედავთ რაც ხდება, ხედავთ ცეცხლს. სამწუხაროდ, ნავთობის საცავი იწვის“ – ამბობს ქალაქის მერი ნატალია ბალშინოვიჩი.

ქალაქი კიევის ოლქს ეკუთვნის. ის დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს.

Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022