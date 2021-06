ნეთანიაჰუ ისრაელის პრემიერი არ იქნება — ოპოზიცია კოალიციურ მთავრობაზე შეთანხმდა

ისრაელს ახალ მთავრობას ოპოზიციური პარტიები ჩამოაყალიბებენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ, 12-წლიანი კოალიციური მმართველობის შემდეგ, მთავრობას ტოვებს.

ახალი მთავრობის შექმნის შეთანხმების მიღწევის შესახებ პარტია „ეშ ათიდის“ ხელმძღვანელმა, იაირ ლაპიდმა ტვიტერზე დაპოსტა.

ლაპიდისვე თქმით, მან უკვე აცნობა პრეზიდენტს მიღწეული შეთანხმების შესახებ.

“ეს მთავრობა იმუშავებს, რათა მოემსახუროს ისრაელის ყველა მოქალაქეს, მათ, ვინც ხმა მოგვცეს და ასევე მათ, ვინც არ მოგვცეს. ეს მთავრობა პატივს სცემს ოპონენტებს და გააკეთებს ყველაფერს, რათა გააერთიანოს და დააკავშიროს ისრაელის საზოგადოების ყველა ნაწილი”, — განაცხადა ლაპიდმა.

მას მთავრობის შესაქმნელად მოლაპარაკებების დაწყება ქვეყნის პრეზიდენტმა რეუვენ რივლინმა მას შემდეგ დაავალა, რაც ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ბოლო ორ წელიწადში მე-4 საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შემდეგ კანონით გათვალისწინებულ დროში ვერ მოახერხა მმართველი კოალიციის ჩამოყალიბება.

ისრაელის პრეზიდენტმა ტვიტერის პოსტითვე მიულოცა ლაპიდს მთავრობის ჩამოყალიბებაზე შეთანხმების მიღწევა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ქვეყნის პარლამენტი მალევე შეიკრიბება და დაამტკიცებს ახალ მთავრობას.

Congratulations to you @yairlapid and to the heads of the parties on your agreement to form a government. We expect the Knesset will convene as soon as possible to ratify the government, as required.

