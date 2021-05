“შეთანხმების კიდევ ერთი ეტაპი მიღწეულია” – ფონ კრამონი მელიას გათავისუფლებაზე

“ნიკა მელიას გათავისუფლებით მიღწეულია 19 აპრილის შეთანხმების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. ახლა გადამწყვეტია ყურადღების გამახვილება სხვა საკითხებზე, რაც მოითხოვს მხარეებს შორის თანამშრომლობას უფრო მეტად სამართლიანი და გამჭვირვალე პარლამენტისთვის. ოპოზიციის დარჩენილი ნაწილი მოწვეულია, რათა შეუერთდეს შეთანხმებას”, – ასე გამოეხმაურა ვიოლა ფონ კრამონი სასამართლოს მიერ ნიკა მელიასთვის პატიმრობის აღკვეთი ღონისძიების გირაოთი შეცვლის გადაწყვეტილებას.

🇬🇪By releasing #Melia, 1 more key milestone of the April 19 deal was reached. It is now crucial to focus on other points that require cooperation between the sides & contribute to more fair & transparent parliament in #Georgia. Remaining opposition is invited to join the deal.

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) May 10, 2021