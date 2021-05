დაპირისპირება იერუსალიმში — დაშავდა 200-ზე მეტი ადამიანი

იერუსალიმში მცხოვრებ პალენსტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის 10 მაისს ალ-აქსას მეჩეთთან დაპირისპირება მოხდა, რა დროსაც, BBC-ის ცნობით, 200-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა.

დაპირისპირების დროს პოლიციამ შეკრებილი მოქალაქეების წინააღმდეგ რეზინის ტყვიები და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა.

ისრაელის პოლიციის განცხადებით, მხარეებს შორის დაპირისპირება მოჰყვა იმ ფაქტს, რომ პალესტინელები ღამის განმავლობაში მოლოტოვის კოქტეილებითა და ქვებით გამაგრდნენ მეჩეთში, რათა წინააღმდეგობა გაეწიათ იერუსალიმის დღის აღნიშვნისთვის. ამ დღეს ისრაელელი ახალგაზრდები აღნიშნავენ 1967 წელს აღმოსავლეთ იერუსალიმის დაკავებას.

These are the rocks and the pieces of intentionally broken furniture that Palestinian rioters have prepared inside a mosque on the #TempleMount, for the riots that they have instigated there this morning.

The freedom to pray is guarenteed, the freedom to riot is not. #Jerusalem pic.twitter.com/Lo0Y5IVSHx

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 10, 2021