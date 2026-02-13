საზოგადოება

აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი

13 თებერვალი, 2026 •
აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის.

ამის შესახებ ნეტგაზეთს აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა გაგზავნილი კითხვის პასუხად მოსწერა.

ნეტგაზეთმა აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტს ჰკითხა, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს საქართველო-ირანს შორის ამჟამად არსებულ ურთიერთობებს აშშ-სთან საქართველოს ურთიერთობებზე და უფრო ფართო რეგიონულ პოლიტიკურ საკითხებზე.

უცვლელად გთავაზობთ აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ნეტგაზეთისთვის გამოგზავნილ პასუხს:

„ამერიკის შეერთებული შტატები 33 წლის განმავლობაში იყო საქართველოსა და ქართველი ხალხის რჩეული პარტნიორი. ჩვენ კვლავაც ვრჩებით საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერებად.

ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის.

სამშვიდობო შეთანხმება, რომელსაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შუამავლობით მიაღწია, ტრანსფორმაციულ შესაძლებლობებს სთავაზობს მთელ სამხრეთ კავკასიას. საქართველოს შეუძლია როგორც საკუთარი წვლილი შეიტანოს, ისე დიდი სარგებელი მიიღოს იმ სტაბილურობისა და კეთილდღეობისგან, რომელსაც ეს შეთანხმება ხდის შესაძლებელს.

ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობას იმ საკითხებზე, რომლებიც გავლენას ახდენს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებსა და საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე.

ჩვენ ასევე განვიხილავთ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ შეიძლება გადადგას ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განმტკიცებისა და წინსვლის მიმართ სერიოზული დამოკიდებულების დასადასტურებლად“, – ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის მიერ გამოგზავნილ პასუხში.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თუ უნივერსიტეტებს “ოცნებას” ჩავაბარებთ, დემოკრატიული ძალები კიდევ უფრო დავსუსტდებით – ვახუშტი მენაბდე

სუპერმარკეტები მზად არიან, ქეშბექებისა და ბონუსების გაუქმება განიხილონ

საუნივერსიტეტო განათლება ჩამორჩენილი შრომის ბაზრის მძევლად გადაიქცა – კაჭკაჭიშვილი

„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ სტრატეგიული კავშირების ქსელს ბრიტანულ ბაზარზე აფართოებს

რომელი უნივერსიტეტი რამდენ სტუდენტს (არ) დაკარგავს „ოცნების“ რეფორმით 13.02.2026
რომელი უნივერსიტეტი რამდენ სტუდენტს (არ) დაკარგავს „ოცნების“ რეფორმით
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს 13.02.2026
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს
BBC-მ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, „ოცნება“ საპასუხო მიმართვას ამზადებს 13.02.2026
BBC-მ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, „ოცნება“ საპასუხო მიმართვას ამზადებს
აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი 13.02.2026
აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი
ვისია მომავალი? |რატი რატიანი 13.02.2026
ვისია მომავალი? |რატი რატიანი
„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო 13.02.2026
„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო
მზექალა შანიძე: ხელმძღვანელობა ავიწროებს და ზღუდავს საუნივერსიტეტო განათლების სფეროს 13.02.2026
მზექალა შანიძე: ხელმძღვანელობა ავიწროებს და ზღუდავს საუნივერსიტეტო განათლების სფეროს
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე 12.02.2026
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე