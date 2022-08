პრეზიდენტი დაეთანხმა ბაქრაძის გაერო-ში დანიშვნას – “იმედი”, რ2

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ხელი მოაწერა გაერო-ში ელჩად დავით ბაქრაძის დანიშვნას. ამის შესახებ ცნობებს ტელეკომპანია “იმედი” და რ2 ავრცელებენ.

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და საგარეო უწყება ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ.

გაერო-სთან საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა კახა იმნაძემ Twitter-ზე დაწერა, რომ ის ტოვებს ნიუ იორკს და წარმატებებს უსურვებს მის მემკვიდრეს დავით ბაქრაძეს. თავად კახა იმნაძე დიპლომატიურ საქმიანობას კანადაში გააგრძელებს.

Leaving NY, proud to have made my contribution to the cause of #Georgia & of #UN.

Wishing best to my successor @BakradzeDavid.

Eagerly looking forwrd to my next stint in #Ottawa, building on my dear old friend Amb.Kavtaradze’s work for #Georgia🇬🇪 – #Canada🇨🇦 friendship & co-op pic.twitter.com/xE1AyiQMMd

— Kaha Imnadze (კახა იმნაძე) (@kahaimnadze) August 30, 2022