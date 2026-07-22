ექსპრეს ლომბარდი, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საკომუნიკაციო კამპანიას „ჰკითხე ექსპერტს“ აგრძელებს. კომპანიის ბლოგების სერია მიზნად ისახავს, გააქარწყლოს საზოგადოებაში დამკვიდრებული მცდარი წარმოდგენები ძვირფასი ნივთების შეფასების პროცესის შესახებ და დაეხმაროს მომხმარებლებს, მიიღონ კუთვნილი სარგებელი სრულად
სალომბარდე მომსახურება ფინანსური რესურსების მოზიდვის ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი გზაა, თუმცა შეფასების პროცესის შესახებ არასაკმარისმა ცოდნამ, შესაძლოა, მომხმარებლისთვის არასასურველი შედეგი გამოიღოს. ხშირად, ნივთის ღირებულების არასრული შეფასების გამო, ადამიანები კუთვნილი თანხის მხოლოდ ნაწილს იღებენ.
აღნიშნულ ბლოგში ექსპრეს ლომბარდი მომხმარებელს ინფორმაციას ოთხი ძირითადი მითის შესახებ აწვდის:
1. მითი: ფასობს მხოლოდ ლითონი
ეს მცდარი შეხედულებაა, რის გამოც მომხმარებელმა შესაძლოა ნივთის რეალური ღირებულების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკარგოს. ექსპრეს ლომბარდი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ძვირფას თვალს, ბრილიანტს, რათა შეფასებამ სამართლიანად ასახოს როგორც ლითონის, ისე მასში ჩასმული ქვის ღირებულება.
2. მითი: ფასდება მხოლოდ სამკაული
სინამდვილეში, ექსპრეს ლომბარდში სამკაულების გარდა, ფასდება ვერცხლის ჭურჭელი, დეკორატიული ნივთები და საკოლექციო მონეტები, რაც მომხმარებელს დამატებითი ფინანსური აქტივების აღმოჩენის შესაძლებლობას აძლევს.
3. მითი: ნივთის შემოწმება მის დაზიანებას გულისხმობს
ეს წარმოდგენა მოძველებულია. თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სერტიფიცირებული ექსპერტების დახმარებით, ექსპრეს ლომბარდი სინჯის დადგენას ნაკეთობის დაუზიანებლად („გაქლიბვის“ გარეშე) უზრუნველყოფს და მის პირვანდელ სახეს სრულად ინარჩუნებს.
4. მითი: ნივთის შეფასება უცვლელია
თუ სესხით სარგებლობის პერიოდში ოქროს საბაზრო ფასი გაიზრდება, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს ნივთის ხელახლა შეფასება და მიიღოს დამატებითი თანხა.
„ჩვენი მთავარი ამოცანაა, შეფასების პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე და სამართლიანი გავხადოთ. ბევრი მომხმარებელი, წლების განმავლობაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების გამო, სრულად ვერ იღებს თავისი ნივთის რეალურ ღირებულებას. ამ პროექტით გვსურს, მივაწოდოთ მათ სანდო ინფორმაცია და დავანახოთ, რომ თანამედროვე მიდგომებით შესაძლებელია ნივთის სრული ღირებულების დადგენა მისი დაზიანების გარეშე“, – აცხადებს სოფიო ჭყოიძე, ექსპრეს ლომბარდის ექსპერტ-შემფასებელი.
კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ ნივთის სამართლიანი ფასი მისი ყველა კომპონენტის ჯამია, არასრული შეფასებისას კი მომხმარებელი ვერ იღებს იმ მაქსიმუმს, რასაც მისი ნივთი რეალურად იმსახურებს. პროექტი „ჰკითხე ექსპერტს“ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, დასვან მათთვის საინტერესო კითხვები და პასუხები მომდევნო ბლოგებში მიიღონ.
ექსპრეს ლომბარდი
032 2 39 39 39 | *3939
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.