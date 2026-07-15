ბათუმს ხშირად აღიქვამენ როგორც საკურორტო ქალაქს, რომელიც ზღვასთან იწყება და სანაპირო ბულვარით სრულდება. სინამდვილეში მისი ურბანული გარემო გაცილებით მრავალფეროვანია, ხოლო ქალაქში ცხოვრების შთაბეჭდილება დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ რომელ უბანში გაჩერდებით.
ბოლო წლებში ბათუმი საგრძნობლად შეიცვალა. ტრადიციული განაშენიანების გვერდით გაჩნდა ახალი საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები და საზოგადოებრივი სივრცეები, ხოლო საცხოვრებლად პოპულარული უბნების საზღვრები თანდათან გაფართოვდა.
ადგილის არჩევა მხოლოდ სანაპირომდე მანძილზე არ არის დამოკიდებული. ზოგი აქტიურ ქალაქურ ცხოვრებას ეძებს, სხვებისთვის კი უფრო მნიშვნელოვანია სიმშვიდე, მოსახერხებელი ტრანსპორტი ან ქალაქის მთავარ ადგილებამდე სწრაფად მისვლის შესაძლებლობა.
ბათუმის უკეთ გასაცნობად საჭიროა ქალაქს უფრო ფართოდ შევხედოთ და მისი სხვადასხვა უბანი ერთმანეთს შევადაროთ. ასეთი მიდგომა დაგეხმარებათ შესაფერისი ადგილის არჩევაში როგორც მოკლე მოგზაურობისთვის, ისე ხანგრძლივი დასვენებისა თუ საცხოვრებლად გადასვლისთვის.
როგორ იცვლება ბათუმი ისტორიული ცენტრიდან ახალ კვარტლებამდე
ბათუმის ისტორიული ცენტრი ქალაქის ყველაზე კომპაქტურ და ადვილად ცნობად ნაწილად რჩება. აქ ძირითადად გვხვდება დაბალსართულიანი სახლები, ვიწრო ქუჩები, შიდა ეზოები და XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისის განაშენიანება. ევროპის მოედნის, მემედ აბაშიძისა და ქუთაისის ქუჩების გარშემო თავმოყრილია კაფეები, მცირე სასტუმროები, მაღაზიები და ადმინისტრაციული შენობები. თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ადგილი ფეხით მისადგომია, თუმცა პარკირების ადგილები ცოტაა, ზაფხულში კი ქუჩები შესამჩნევად იტვირთება.
რუსთაველის გამზირთან მიახლოებისას ქალაქი უფრო ფართო და წარმომადგენლობითი ხდება. აქ არის განიერი ქუჩები, დიდი სასტუმროები, კულტურული ობიექტები და ზღვისპირა პარკის ცენტრალური ნაწილი. ამ ზონაში საცხოვრებელს ხშირად ზღვისა და ცენტრის სიახლოვის გამო ირჩევენ, თუმცა ტრანსპორტის, ტურისტული მარშრუტებისა და საღამოს აქტიური ცხოვრების გამო აქ სიმშვიდე ნაკლებია.
ფიროსმანის ქუჩისა და გმირთა ხეივანის მიდამოებში ძველ საცხოვრებელ კვარტლებს თანდათან ცვლის მრავალსართულიანი შენობები. პირველ სართულებზე იხსნება სუპერმარკეტები, აფთიაქები, კაფეები და სხვადასხვა მომსახურების ობიექტები, ამიტომ ყოველდღიური საყიდლებისთვის მოსახლეობას ცენტრში წასვლა ნაკლებად სჭირდება. ახალ მშენებლობებთან ერთად იზრდება მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ხოლო გზებსა და ეზოებზე დატვირთვა უფრო შესამჩნევი ხდება.
კიდევ უფრო სამხრეთით იწყება ახალი ბულვარის ზონა, სადაც ქალაქის იერსახე განსაკუთრებით მკვეთრად იცვლება. აქ უფრო მეტია თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსები, აპარტ–ოტელები და მრავალსართულიანი შენობები, რომლებიც შერიფ ხიმშიაშვილის, კობალაძისა და ანგისის ქუჩების გასწვრივ მდებარეობს. ქუჩები უფრო ფართოა, შენობები უფრო ახალი, თუმცა მაღაზიებს, გაჩერებებსა და საცხოვრებელ კვარტლებს შორის მანძილი კონკრეტული მისამართის უფრო ყურადღებით შერჩევას მოითხოვს.
ახალ კვარტლებში აქტიური მშენებლობა გრძელდება. დასრულებული საცხოვრებელი სახლების გვერდით შეიძლება იყოს სამშენებლო მოედნები, დაუსრულებელი მისასვლელი გზები და თავისუფალი მიწის ნაკვეთები. ამავე დროს, სწორედ აქ არის უფრო მარტივი ახალ სახლში ბინის პოვნა, სადაც არის ლიფტი, პარკინგი, დაცვა და თანამედროვე დაგეგმარება. ბევრი კომპლექსი ერთდროულად გათვლილია როგორც მუდმივ მაცხოვრებლებზე, ისე ტურისტულ გაქირავებაზე.
ახალი ბულვარის შემდეგ ბათუმი თანდათან გადადის ნაკლებად მჭიდროდ განაშენიანებულ უბნებში. აეროპორტის მიმართულებით ჩნდება ახალი საცხოვრებელი სახლები, საწყობები, სავაჭრო ობიექტები და კერძო სექტორი. ქალაქის ეს ნაწილი ინფრასტრუქტურის სიმრავლით ჯერ კიდევ ჩამორჩება ცენტრს, თუმცა გზების გაფართოება და ახალი კომპლექსების მშენებლობა აჩვენებს, თუ რომელი მიმართულებით გაიზრდება ბათუმი უახლოეს წლებში.
რატომ ირჩევენ ზღვისპირა უბნებს საცხოვრებლად და დასასვენებლად
ბათუმის ზღვისპირა უბნებს, პირველ რიგში, სანაპიროსა და ბულვართან ფეხით მისასვლელი მანძილის გამო ირჩევენ. რუსთაველის გამზირზე, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩასა და ახალი ბულვარის მიმდებარედ მდებარე სახლებიდან ზღვამდე რამდენიმე წუთში შეიძლება მისვლა. დამსვენებლებისთვის ეს ნიშნავს, რომ სანაპიროზე ყოველდღიურად ტრანსპორტით გადაადგილება არ სჭირდებათ, ხოლო მუდმივი მცხოვრებლებისთვის სანაპიროს გასწვრივ ნებისმიერ დროს სეირნობის, სირბილის ან ველოსიპედით გადაადგილების შესაძლებლობას ქმნის.
ქალაქის ცენტრალურ ზღვისპირა ნაწილში ახლოს არის კაფეები, რესტორნები, სასტუმროები, მაღაზიები და მთავარი ღირსშესანიშნაობები. განსაკუთრებით მოსახერხებელია ძველი ბულვარის, ევროპის მოედნისა და არდაგანის ტბის მიმდებარე კვარტლები, სადაც ყოველდღიური საქმეების უმეტესობის მოგვარება ფეხით შეიძლება. ზაფხულში ეს ზონა უფრო ხმაურიანი და ხალხმრავალი ხდება, თუმცა ტურისტებისთვის განვითარებული ინფრასტრუქტურა ხშირად სწორედ მთავარი უპირატესობაა.
ახალი ბულვარის რაიონი თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსებითა და ზღვის ხედიანი ბინების ფართო არჩევანით იზიდავს ადამიანებს. შენობებში, როგორც წესი, არის ლიფტები, დახურული ეზოები, რეცეფცია, დაცვა და პირველ სართულებზე განთავსებული კომერციული ფართები. აქ ახალი საცხოვრებლის პოვნა უფრო მარტივია, თუმცა ზოგიერთ კვარტალში მშენებლობა ჯერ კიდევ გრძელდება, ხოლო სკოლების, პოლიკლინიკებისა და მუდმივი მცხოვრებლებისთვის საჭირო სხვა ობიექტების რაოდენობა ცენტრალურ უბნებთან შედარებით განსხვავებულია.
ზღვის მახლობლად მდებარე უძრავი ქონება მოთხოვნადია მოკლევადიანი გაქირავებისთვისაც. მფლობელები ტურისტულ სეზონზე აკეთებენ გათვლას, ხოლო დამსვენებლები მზად არიან, სანაპიროს სიახლოვისა და ფანჯრიდან ზღვის ხედისთვის მეტი გადაიხადონ. ამასთან, ზამთარში მოთხოვნა მცირდება, ამიტომ მათთვის, ვინც საცხოვრებელს ინვესტიციად განიხილავს, მნიშვნელოვანია სეზონურობის, მომსახურების ხარჯებისა და აპარტამენტებს შორის კონკურენციის გათვალისწინება.
ზღვის მახლობლად ცხოვრებას უარყოფითი მხარეებიც აქვს. ბინებში შესაძლოა მაღალი ტენიანობა იგრძნობოდეს, ხოლო ღია აივნებსა და ფასადებზე მარილისა და ქარის ზემოქმედების კვალი უფრო სწრაფად ჩნდება. პირველ სანაპირო ზოლში ასევე მეტია ტრანსპორტის, კაფეებისა და ტურისტების ხმაური. ამიტომ საცხოვრებლის არჩევისას უნდა შეფასდეს არა მხოლოდ სანაპირომდე მანძილი, არამედ ვენტილაციის ხარისხი, შენობის მდგომარეობა, ფანჯრების მიმართულება და კონკრეტული სახლის გარშემო არსებული გარემო.
რით განსხვავდება ახალი ბულვარი ბათუმის ცენტრალური ნაწილისგან
ახალი ბულვარი ცენტრისგან, პირველ რიგში, განაშენიანების ტიპით განსხვავდება. ძველ ბათუმსა და რუსთაველის გამზირის მიმდებარედ ჭარბობს დაბალსართულიანი შენობები, ისტორიული ფასადებითა და პატარა შიდა ეზოებით შექმნილი კვარტლები. შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩისა და სანაპიროს სამხრეთი ნაწილის გასწვრივ კი ქალაქის იერსახეს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსები, აპარტ–ოტელები და სასტუმროები ქმნის.
ცენტრალური ნაწილი უფრო მოსახერხებელია მათთვის, ვისაც მრავალფეროვანი და აქტიური ქალაქური გარემო სჭირდება. აქედან ფეხით შეიძლება ევროპის მოედნამდე, პიაცამდე, პორტამდე, ძველ ბულვარამდე, თეატრებსა და ადმინისტრაციულ დაწესებულებებამდე მისვლა. მაღაზიები, აფთიაქები, ბანკები და სხვადასხვა დაწესებულება თითქმის ყველა ქუჩაზეა განთავსებული, ამიტომ ყოველდღიური საქმეებისთვის ტრანსპორტი ხშირად საჭირო არ არის.
ახალი ბულვარი უფრო ფართო და თანამედროვეა. აქ არის სანაპიროს გრძელი მონაკვეთები, ფართო სასეირნო და ველობილიკები, საბავშვო მოედნები, სპორტული ზონები და ნაკლები ისტორიული განაშენიანება. რაიონის ერთ–ერთ ცნობილ ადგილად არდაგანის ტბასთან მდებარე მოცეკვავე შადრევნები რჩება, ხოლო სამხრეთით ლეხ და მარია კაჩინსკების პარკი და ახალი დასასვენებელი სივრცეებია განთავსებული.
განსხვავებულია საცხოვრებლის არჩევანიც. ცენტრში უფრო ხშირად გვხვდება ბინები ძველ სახლებში, მცირე ზომის ახალაშენებულ და რეკონსტრუირებულ შენობებში. ახალ ბულვარზე გაცილებით მეტია სტუდიოები და აპარტამენტები მრავალსართულიან კომპლექსებში, სადაც არის ლიფტები, რეცეფცია, დაცვა და პირველ სართულებზე განთავსებული კომერციული ფართები. ბევრი ასეთი ობიექტი თავიდანვე ტურისტულ გაქირავებაზეა გათვლილი, ამიტომ ზაფხულში სადარბაზოებსა და ეზოებში დროებითი მაცხოვრებლების რაოდენობა იზრდება.
მუდმივი ცხოვრებისთვის ცენტრი, როგორც წესი, უფრო მოსახერხებელია ჩამოყალიბებული ინფრასტრუქტურისა და მოკლე მარშრუტების გამო. ახალ ბულვარს ზღვის სიახლოვის, თანამედროვე სახლების, ზედა სართულებიდან გადაშლილი ხედებისა და რაიონის უფრო თავისუფალი დაგეგმარების გამო ირჩევენ. ამასთან, კონკრეტული მისამართი განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შემოწმდეს, რადგან დასრულებული კომპლექსის გვერდით შესაძლოა სამშენებლო მოედანი, ცარიელი ნაკვეთი ან ინტენსიური მოძრაობის ქუჩა მდებარეობდეს.
მათთვის, ვინც უძრავ ქონებას არა მხოლოდ დასასვენებლად, არამედ მუდმივი საცხოვრებლისთვის ან ინვესტიციისთვის განიხილავს, სასარგებლოა ბათუმის დედაქალაქთან შედარება. ბინის შეძენა თბილისში უფრო ხშირად დაკავშირებულია საქმიან უბნებთან, უნივერსიტეტებსა და მთელი წლის განმავლობაში მოქმედ ქალაქის ინფრასტრუქტურასთან წვდომასთან, ხოლო ბათუმში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ზღვამდე მანძილს, სეზონურ მოთხოვნასა და საცხოვრებელი კომპლექსის ფორმატს. ასეთი შედარება მყიდველს ეხმარება განსაზღვროს, მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია დიდი ქალაქის შესაძლებლობები თუ საკურორტო მდებარეობის უპირატესობები.
როგორ იპოვოთ თქვენთვის შესაფერისი უბანი
უპირველესად უნდა განსაზღვროთ მოგზაურობის ან გადასვლის მიზანი. ხანმოკლე დასვენებისთვის უფრო მოსახერხებელია ძველ და ახალ ბულვართან მდებარე უბნები, საიდანაც სწრაფად შეიძლება სანაპირომდე, კაფეებამდე და მთავარ ღირსშესანიშნაობებამდე მისვლა. მუდმივი ცხოვრებისთვის კი უფრო მნიშვნელოვანია სკოლის, პოლიკლინიკის, სუპერმარკეტისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების სიახლოვე, ამიტომ ზღვისპირა ბინა ყოველთვის ყველაზე პრაქტიკული არჩევანი არ არის.
შემდეგი ნაბიჯია ყოველდღიური მარშრუტების შემოწმება. რუკაზე ცენტრამდე მანძილი შეიძლება მცირე ჩანდეს, თუმცა ზაფხულში სანაპიროს გასწვრივ გზები გადატვირთულია, ხოლო ქალაქის სამხრეთი ნაწილიდან მგზავრობას მეტი დრო სჭირდება. საცხოვრებლის არჩევამდე სასარგებლოა სხვადასხვა დროს რამდენჯერმე გაიაროთ ტრანსპორტით გზა სამსახურამდე, მაღაზიამდე და სხვა საჭირო ადგილებამდე.
მნიშვნელოვანია შეფასდეს არა მხოლოდ უბანი, არამედ კონკრეტული ქუჩაც. ერთ კვარტალში შეიძლება გვერდიგვერდ მდებარეობდეს მშვიდი საცხოვრებელი სახლი, დატვირთული გზა, ღამის გასართობი დაწესებულება და სამშენებლო მოედანი. ამიტომ ბინის დაქირავებამდე სასურველია მისამართს დილითაც და საღამოსაც ეწვიოთ, შეამოწმოთ ხმაურის დონე, ეზოს განათება და პარკირების შესაძლებლობა.
სახლის მდგომარეობა კომფორტზე ხშირად უფრო მეტად მოქმედებს, ვიდრე ფანჯრიდან გადაშლილი ხედი. ძველ შენობებში უნდა შემოწმდეს სახურავი, ელექტროგაყვანილობა, გათბობა და ტენიანობა, ხოლო ახალაშენებულ სახლებში — ლიფტების მუშაობა, მოპირკეთების ხარისხი და მომსახურების საფასური. მრავალსართულიან კომპლექსებში ასევე ღირს იმის გარკვევა, რამდენი ბინა ქირავდება დღიურად, რადგან ტურისტების მუდმივმა ნაკადმა სადარბაზოში ხმაური შეიძლება შექმნას.
საბოლოო გადაწყვეტილება უმჯობესია არჩეულ უბანში რამდენიმე დღის გატარების შემდეგ მიიღოთ. მოკლევადიანი საცდელი ქირაობა საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ, რამდენად მოსახერხებელია პროდუქტების ყიდვა, ტრანსპორტით სარგებლობა და საღამოს სახლში დაბრუნება. უბანი შესაფერისია მაშინ, როდესაც მისი უპირატესობები თქვენს ყოველდღიურ რიტმს ემთხვევა, ხოლო ნაკლოვანებები მუდმივ კომპრომისებს არ მოითხოვს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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