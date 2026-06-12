თუ გსურთ, ჯანმრთელობა დიდხანს შეინარჩუნოთ, პროფილაქტიკური კვლევები წელიწადში ერთხელ უნდა ჩაიტაროთ. ეს აუცილებელია ორგანიზმის შინაგანი მდგომარეობის სრულფასოვანი კონტროლისთვის. გახსოვდეთ, დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა ეფექტური და წარმატებული მკურნალობის მთავარი წინაპირობაა.
თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს, რომ საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნვა არა სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ, არამედ მათ გამოჩენამდე ბევრად ადრე უნდა დაიწყოს. სწორედ ამიტომ, ჯანმრთელობის შემოწმება ჩვენი ყოველდღიური რუტინის ისეთივე განუყოფელი ნაწილი უნდა გახდეს, როგორც სხვა ნებისმიერი სასარგებლო ჩვევა. ექიმები ერთხმად თანხმდებიან, რომ ბევრი სერიოზული დაავადება საწყის ეტაპზე სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. მათი აღმოჩენა მხოლოდ მიზანმიმართული ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკით არის შესაძლებელი.
ახლა დეტალურად განვიხილავთ, თუ რატომ არის აუცილებელი პერიოდული პროფილაქტიკური კვლევები, რა ანალიზები შედის მასში და რა სიხშირით უნდა მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებებს.
რატომ არის მნიშვნელოვანი რეგულარული პროფილაქტიკური კვლევები?
მედიცინის მთავარი მიზანი არა მხოლოდ უკვე არსებული დაავადებების მკურნალობა, არამედ მათი თავიდან აცილებაა. პროფილაქტიკური კვლევები – check up საუკეთესო ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ თქვენი ორგანიზმის შინაგანი მდგომარეობა მუდმივად აკონტროლოთ. ორგანიზმში მიმდინარე ფარული პროცესების დროული იდენტიფიცირება გართულებების რისკს მნიშვნელოვნად ამცირებს და თქვენს ბიუჯეტსაც ზოგავს.
დაავადებების პრევენცია ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ქრონიკულ ფორმაში გადასული პათოლოგიების მართვა. როდესაც თქვენ გეგმურად მიმართავთ კლინიკას, ექიმს ეძლევა შესაძლებლობა წინა წლების მონაცემები მიმდინარე შედეგებს შეადაროს და მინიმალური უარყოფითი დინამიკაც კი დააფიქსიროს. აღსანიშნავია, რომ ეს ხშირად გადამწყვეტია გულ-სისხლძარღვთა, ენდოკრინული თუ ონკოლოგიური პრობლემების პრევენციისთვის.
რა სიხშირით უნდა ჩატარდეს პროფილაქტიკური კვლევები სხვადასხვა ასაკში?
კვლევების სიხშირე და მათი სპეციფიკა პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ასაკთან, სქესთან, გენეტიკურ წინასწარგანწყობასა და ცხოვრების წესთან. თუმცა, არსებობს ზოგადი რეკომენდაციები, რომლებიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს.
18-დან 35 წლამდე პერიოდი
ამ ასაკში ადამიანები ხშირად ფიქრობენ, რომ სრულიად ჯანმრთელები არიან და ექიმთან ვიზიტს საჭიროდ არ მიიჩნევენ. მიუხედავად ამისა, ძირითადი პროფილაქტიკური კვლევები მინიმუმ ორ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა ჩატარდეს. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა არტერიულ წნევას, სისხლში შაქრისა და ქოლესტერინის დონეს, ასევე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას.
35-დან 50 წლამდე პერიოდი
ეს არის ასაკი, როდესაც ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლა ნელდება და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების განვითარების რისკი იზრდება. ამ ეტაპზე, სასურველია, სრული გამოკვლევა ყოველწლიურად ჩატარდეს. ქალებისთვის აუცილებელი ხდება მამოლოგისა და გინეკოლოგის რეგულარული მეთვალყურეობა, ხოლო მამაკაცებისთვის – კარდიოლოგიური პროფილის კონტროლი.
50 წელს ზემოთ
50 წლის შემდგომ პერიოდში ორგანიზმი საჭიროებს კიდევ უფრო ფრთხილ და დეტალურ მიდგომას. ამ დროს პროფილაქტიკური კვლევები ყოველწლიურ, სავალდებულო ხასიათს ატარებს. ამ ასაკობრივ ჯგუფში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ონკოლოგიური მიმართულებები, კოლონოსკოპია და ძვლების სიმკვრივის შემოწმება (დენსიტომეტრია) – ოსტეოპოროზის თავიდან ასაცილებლად.
რას მოიცავს სტანდარტული ჯანმრთელობის შემოწმება?
გეგმური დიაგნოსტიკა ყოველთვის ზოგადი სურათის შეფასებით იწყება. პირველადი ეტაპი ისეთ ლაბორატორიულ ტესტებს მოიცავს, როგორებიცაა სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი, ღვიძლისა და თირკმლის ფუნქციური სინჯები. ეს ბაზისური მაჩვენებლები ექიმს ორგანიზმში მიმდინარე ანთებითი თუ დისტროფიული პროცესების შესახებ პირველად ინფორმაციას აძლევს.
შემდგომი ეტაპია ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა, რომელიც მოიცავს მუცლის ღრუს ორგანოებისა და ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას (ექოსკოპია), ასევე ელექტროკარდიოგრამას (ეკგ) გულის მუშაობის შესაფასებლად. თუ ამ პროცესში რაიმე ტიპის გადახრა დაფიქსირდა, პაციენტს უტარდება უფრო მიზანმიმართული სკრინინგი კონკრეტული პათოლოგიების გამოსარიცხად.
მიღებული შედეგების სრულფასოვანი ანალიზისა და ზუსტი დასკვნის გამოსატანად გამოცდილი სპეციალისტის ჩართულობა გადამწყვეტია, რისთვისაც თერაპევტის კონსულტაცია ყველაზე სწორი და მართებული ნაბიჯია. სწორედ თერაპევტი განსაზღვრავს შემდგომი კვლევების საჭიროებას და აუცილებლობის შემთხვევაში, პაციენტს შესაბამის ვიწრო სპეციალისტთან გადაამისამართებს.
სკრინინგ პროგრამების როლი დაავადებების ადრეულ გამოვლენაში
თანამედროვე მედიცინა დიდ რესურსს დებს იმაში, რომ მოსახლეობისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო პროგრამები ხელმისაწვდომი გახდეს. მიზანმიმართული სკრინინგი საშუალებას იძლევა სიმსივნის წინარე მდგომარეობები ან ონკოლოგიური დაავადებები მათ ყველაზე ადრეულ, ნულოვან ეტაპზე აღმოაჩინონ. მაშინ, როდესაც პაციენტს საერთოდ არანაირი ჩივილი არ აქვს. ამ დროს მკურნალობის შედეგი თითქმის 100%-ით წარმატებულია.
დაავადებების ეფექტური პრევენცია წარმოუდგენელია ამ პროგრამებში აქტიური ჩართულობის გარეშე. გახსოვდეთ, საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობის აღება ნიშნავს არა შიშს, არამედ ინფორმირებულობას, გაცნობიერებულ არჩევანსა და წინასწარ გადადგმულ ნაბიჯებს.
ხშირად დასმული კითხვები
რა შედის სრულ პროფილაქტიკურ კვლევებში?
როგორც წესი, სრული გამოკვლევა მოიცავს თერაპევტის პირველად და განმეორებით კონსულტაციას, სისხლისა და შარდის საერთო ანალიზებს, ბიოქიმიურ პროფილს (გლუკოზა, ქოლესტერინი, ღვიძლისა და თირკმლის ფუნქციები), ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ტესტირებას, მუცლის ღრუსა და ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპიას, ასევე კარდიოგრამას. პაკეტი შეიძლება პაციენტის ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე დაკორექტირდეს.
რა ასაკიდან უნდა დავიწყო რეგულარული შემოწმება?
რეგულარული პროფილაქტიკური შემოწმება რეკომენდებულია 18 წლის ასაკიდან დაიწყოს. ამ პერიოდიდან სასურველია საბაზისო პარამეტრების მინიმუმ 1-2 წელიწადში ერთხელ კონტროლი, ხოლო 35-40 წლის ასაკიდან ვიზიტები ყოველწლიური და უფრო კომპლექსური უნდა გახდეს.
რამდენ ხანს გრძელდება სრული გამოკვლევა კლინიკაში?
თანამედროვე კლინიკებში პროცესი მაქსიმალურად ოპტიმიზებულია. ძირითადი ლაბორატორიული ტესტებისა და ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკის ჩატარებას, როგორც წესი, 2-დან 4 საათამდე სჭირდება. ანალიზების სრული პასუხების მომზადების შემდეგ კი ექიმთან შემაჯამებელი კონსულტაცია ინიშნება
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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