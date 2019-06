მოსკოვში გოლუნოვის მხარდამჭერი აქციის ასობით მონაწილე დააკავეს

მოსკოვში, ჟურნალისტ ივან გოლუნოვის მხარდამჭერ აქციაზე, პოლიციამ 400-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. ამის შესახებ მონიტორინგის ჯგუფი OVD Info იუწყება.

პროტესტის მონაწილეები, რომლებიც ივან გოლუნოვის საქმის დახურვიდან მეორე დღეს რუსეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ, ჟურნალისტის საქმის მონაწილე პოლიციელების დასჯას ითხოვდნენ. რუსული მედიის თანახმად, დაკავებულებს შორის ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი და მისი პრესსპიკერი არიან.

ტელეკომპანია “დოჟდი” იუწყება, რომ პოლიციამ აქციაზე არაერთი ჟურნალისტი დააკავა. მათ შორის არიან ამავე ტელეარხის, ასევე “მედუზას”, “МБХ Media”-ს, “ეხო მოსკვის”, “ნოვაია გაზეტას”, “შპიგელის” და სხვა მედიასაშუალებების წარმომადგენლები.

სოციალურ მედიაში არაერთი ვიდეო ვრცელდება, რომლებშიც ჩანს, როგორ მიათრევენ ძალოვნები მოქალაქეებს პოლიციის მანქანებისაკენ.

People being picked off one by one. “how do you sleep at night” go the cries pic.twitter.com/DMCotrPzDC

— Oliver Carroll (@olliecarroll) June 12, 2019