მანჰეტენზე ვერტმფრენი ცათამბჯენს შეეჯახა – დაღუპულია პილოტი

ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე, ვერტმფრენი ცათამბჯენს შეეჯახა. საერთაშორისო მედიის თანახმად, შემთხვევას პილოტის სიცოცხლე შეეწირა.

BBC-ის თანახმად, ვერტმფრენი შენობის ზედა ნაწილს დაეჯახა, რის შემდეგაც სახურავზე ხანძარი გაჩნდა. ცეცხლი მეხანძრეებმა უკვე ჩააქრეს. შენობაში მყოფთა ნაწილი მაშველებმა გამოიყვანეს.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019