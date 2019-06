“გადაამოწმეთ ინფორმაცია” – ხულორდავა პრაიდის თემაზე ევროპარლამენტარის კრიტიკაზე

“რას გულისხმობთ? ამ თვალსაზრისით საქართველოში სადარდებელი ნამდვილად არაფერია. გთხოვთ, გადაამოწმოთ თქვენი ინფორმაცია. მსგავსი სახის კომენტარები არის ზუსტად ის, რაც აღმავალი დემოკრატიის იმიჯს ვნებს” – ასე პასუხობს ტვიტერზე თამარ ხულორდავა ევროპარლამენტარის, რებეკა ჰარმსის პოსტს ტვიტერზე, რომელიც “თბილისი პრაიდს” ეხება.

ჰარმსი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე აქტივისტისა და “თბილისი პრაიდის” ერთ-ერთ ორგანიზატორის, გიორგი თაბაგარის ტვიტს აზიარებს. ტვიტში თაბაგარი ამბობს, რომ შსს-მ პრაიდის ორგანიზატორებს უსაფრთხოების გარანტია ვერ მისცა.

“ვერ ვიჯერებ, რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისა და პარლამენტის პოზიცია,” – დაწერა რებეკა ჰარმსმა და საქართველოს მთავრობასთან ერთად, თამარ ხულორდავაც მონიშნა. სწორედ ამ პოსტის ქვეშ მოუწოდა ხულორდავამ ევროპარლამენტარს, რომ ინფორმაცია გადაემოწმებინა.

ხულორდავას კომენტარს პოსტშივე პასუხობს რებეკა ჰარმსი და ამბობს: “როგორც აღვნიშნე, მე ამის დაჯერება მიჭირს. და ასევე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ განუცხადებია, რომ მას “თბილისი პრაიდისთვის” უსაფრთხოების გარანტირება არ შეუძლია?”. ამ კითხვას ხულორდავა აღარ პასუხობს.

I can‘t believe that this is the opinion of government and parliament of Georgia @TamarKhulordava @MFAgovge @Georgia_In_EU @MaximEristavi @TbilisiPride https://t.co/FetAeIsjjZ

— Rebecca Harms (@RebHarms) June 2, 2019