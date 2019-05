ზურაბიშვილი ნაუსედას ლიეტუვის პრეზიდენტობას ულოცავს

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ეკონომისტ გიტანას ნაუსედას ულოცავს ლიეტუვის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას.

„საქართველო და ლიეტუვა ძლიერი პარტნრიორები არიან და მე მოუთმენლად ველოდები მასთან ერთად მუშაობას, რათა უფრო განვავითაროთ უკვე ძლიერი კავშირები ჩვენს ორ ქვეყანას შორის“, — დაწერა ზურაბიშვილმა ტვიტერზე.

26 მაისს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ეკონომისტმა გიტანას ნაუსედამ გაიმარჯვა. მისმა ოპონენტმა, ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა ინგრიდა სიმონაიტემ, დამარცხება აღიარა. 55 წლის ნაუსედამ ხმების 70% მიიღო.

Congratulations to Gitanas Nausėda on his victory as President of #Lithuania 🇱🇹. #Georgia and Lithuania are strong partners and I look forward to working with him to further develop the already strong ties between our two countries. 🇬🇪 🇱🇹 🇪🇺 🤝

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 26, 2019