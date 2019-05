მანჩესტერის რესტორანში იღბლიან კლიენტებს შეცდომით 4500-ფუნტიანი ღვინით მოემსახურნენ

მანჩესტერის ერთ-ერთ რესტორნაში კლიენტებს შეცდომით 4500-ფუნტიანი წითელი ღვინით მოემსახურნენ.

როგორც ბრიტანული მედია იუწყება, რესტორანში მისმულმა სტუმრებმა 260-ფუნტიანი ბორდო შეუკვეთეს, თუმცა მათ შეცდომით მიართვეს იგივე დაძველების ღვინო, ოღონდ 17-ჯერ უფრო ძვირადღირებული.

რესტორნის მენეჯერი მხოლოდ მაშინ მიხვდა შეცდომას, როდესაც კლიენტებმა ვახშამი დაასრულეს.

რესტორანი მომხდარს ტვიტერზე გამოეხმაურა.

“ვიმედოვნებთ, რომ საღამოთი ისიამოვნეთ”, – ასე მიმართა რესტორანმა იღბლიან კლიენტებს. რაც შეეხება თანამშრომელს, რომელმაც შეცდომა დაუშვა, რესტორანი ამხნევებს და ეუბნება, რომ შეცდომები ყველას მოსდის. “მაინც გვიხყვარხარ”.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night – hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉

— Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) May 16, 2019