სტამბოლის მერის გაუქმებული არჩევნები ტაფებით, ქვაბებითა და შეძახილებით გააპროტესტეს

თურქეთის საარჩევნო საბჭოს გადაწყვეტილებას სტამბოლში ადგილობრივი არჩევნების შედეგების გაუქმებასთან დაკავშირებით ერდოღანის პარტია მიესალმა, მოწინააღმდეგეებისაგან კი პროტესტი და მწვავე შეფასებები მოჰყვა. ქალაქის სხვადასხვა უბანში მოქალაქეები ქუჩებში გამოვიდნენ, ოპოზიციამ კი გადაწყვეტილება “წმინდა წყლის დიქტატურად” შეაფასა. ფაქტს უარყოფითად გამოეხმაურნენ ევროკავშირიდანაც.

პროტესტი რკინის ჭურჭლის ხმაურით სახლებსა და ქუჩაში

ოპოზიციის მიერ მოგებული არჩევნების შედეგების ანულირებიდან მალევე, სტამბოლის არაერთი დასახლება ხმაურმა მოიცვა: ოპოზიციის მხარდამჭერები სახლების აივნებიდან და ფანჯრებიდან რკინის კოვზების ტაფებსა და ქვაბებზე ბრახუნით აპროტესტებდნენ მომხდარს. სპონტანურად დაწყებულ პროტესტს მალე სხვადასხვა უბნის მოსახლეობა შეუერთდა.

მოქალაქეებმა სახლებიდან ქუჩებში გადაინაცვლეს: ბეშიქთაშში, ქადიქოისა და სხვა, დიდწილად ოპოზიციურ უბნებში, ასობით ადამიანი გამოვიდა და არჩევნების შედეგების გაუქმება გააპროტესტა. რკინის ჭურჭელი ქუჩაშიც შენარჩუნდა, როგორც პროტესტის ატრიბუტი. იყო შეძახილები: “უფლება, კანონი, სამართლიანობა!”

Protests against the announcement of the decision, to re-run the Istanbul local election, made earlier this evening. Here in Kadıköy, on Istanbul’s Asian side, people bang pots and pans and shout “rights, law, justice” pic.twitter.com/sZH2JOdcCW

It’s nearly midnight in Istanbul and people in CHP stronghold neighborhoods are taking to the streets to protest the High Electoral Board decision to re-run the Istanbul municipal election. Lira stands at 6.08 to the $ https://t.co/h7DrOUGn0J

— Ceylan Yeginsu (@CeylanWrites) May 6, 2019