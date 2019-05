მაჰა და ვაფა ალ-სუბაიებმა თავშესაფარი მიიღეს – საუდელმა დებმა საქართველო დატოვეს

საუდის არაბედითან თბილისში გამოქცეულმა დებმა – მაჰა და ვაფა ალ-სუბაიებმა საქართველო დატოვეს და გაემგზავრნენ იმ ქვეყანაში, რომელმაც მათ თავშესაფარი მისცა. ამის შესახებ ინფორმაცია დებმა ტვიტერით გაავრცელეს.

We are thrilled to announce that we are leaving Georgia. We are on our way to start a new life in a new country. We want to thank everyone who supported us and was there for us locally and overseas. We also want to extend our deepest gratitude to everyone who signed our petition. pic.twitter.com/I5JHl2u12H

— Maha & Wafa al-Subaie (@GeorgiaSisters2) May 7, 2019