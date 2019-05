ახალი დეტალები “აეროფლოტის” ავიაკატასტროფაზე – ყველაფერი, რაც ვიცით

რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა უკვე გამოკვეთა ის ძირითადი ვერსია, რამაც გამოიწვია რუსეთის უმსხვილესი ავიაკომპანია “აეროფლოტის” სამგზავრო თვთმფრინავის კატასტროფა. ავიაკომპანიის რუსული რუსული წარმოების თვითმფრინავი SSJ 100 5 მაისს ავარიულად დაეშვა მოსკოვის შერემეტევოს აეროპორტში, რა დროსაც ცეცხლი გაუჩნდა და დაიწვა. გადარჩა 37 ადამიანი, დაიღუპა 41.

რუსულმა მედიასაშუალება “კომერსანტმა” გამოძიების შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იმ ძირითად ვერსიაზე დაწერა, რომელსაც კატასტროფის მიზეზად განიხილავენ. წყაროს ცნობით, კატასტროფის უმთავრეს მიზეზად სახელდება პილოტების არაერთი შეცდომა, ხოლო მსხვერპლის რაოდენობა გაზარდა სამაშველო-სახანძრო სამსახურის დაგვიანებულმა რეაგირებამ.

“აეროფლოტის” თვითმფრინავი მოსკოვის შერემეტოვოს აეროპორტიდან მურმანსკის მიმართულებით 5 მაისს, ადგილობრივი დროით 18:02 საათზე აფრინდა. დაახლოებით 14 წუთში ხომალდის მეთაურმა დენის ევდოკიმოვმა ავიამეთვალყურეებს აცნობა, რომ თვითმფრინავს დაეცა მეხი, რის გამოც მოითხოვა უკან, აეროპორტში დაშვება. ამის შემდეგ გაითიშა თვითმფრინავის ელექტრონული მართვის სისტემა და რადიოგადამცემი, რის გამოც პილოტები სამეთვალყურეო კოშკს სარეზერვო სიხშირით უკავშირდებოდნენ, თუმცა ეს კავშირიც ხარვეზიანი იყო. ჰაერში რამდენიმე წრის შემსრულებლის შემდეგ თვითმფრინავი სპეციალურად მისთვის გათავისუფლებულ ბილიკზე დაეშვა. დაშვების ამსახველ ვიდეოში ჩანს, რომ მიწასთან პირველი შეხების შემდეგ თვითმფრინავი ოდნავ იწევა ზემოთ და შემდეგ ძლიერად ენარცხება დასაფრენ ბილიკს. ცეცხლი სწორედ ამ დროს ჩნდება.

UPDATE: The death toll from Aeroflot #SU1492 has now been revised to 41.

New footage appears to show the external fire was caused by a second heavy touchdown (some reports say third or more), suggesting the reason for the emergency return may be unrelated to the resulting blaze. pic.twitter.com/t5eKyP9euc

— Airport Webcams (@AirportWebcams) May 5, 2019