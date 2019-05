ავიაკატასტროფა მოსკოვში – დაღუპულთა შორის არიან ბავშვებიც

მოსკოვში, შერემეტევოს აეროპორტში ავიაკატასტროფის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, მათგან 2 ბავშვი. ბორტზე სულ 78 ადამიანი იმყოფებოდა. არიან დაშავებულებიც.

ავიაკომპანია “აეროფლოტის” თვითმფრინავი “სუხოი სუპერჯეტ 100” მოსკოვიდან მურმანსკის მიმართულებით ადგილობრივი დროით, დაახლოებით, 18 საათზე აფრინდა, თუმცა პილოტებმა ტექნიკური პრობლემის მიზეზით რამდენიმე წუთში მოითხოვეს უკან დაბრუნება. მალე მასთან კონტაქტი საერთოდ გაწყდა.

თვითმფრინავმა აეროპორტში დაშვება 28 წუთში, მეორე ცდაზე, რადიოკავშირისა და ავიადისპეჩერების დახმარების გარეშე მოახერხა. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეოებზე აღბეჭდილია, რომ დაშვების მომენტში თვითმფრინავს ცეცხლი უკიდია.

რუსული მედიის ცნობით, დაშვებისას დაზიანდა შასები, შედეგად კი თვითმფრინავი ძლიერად შეეჯახა მიწას. ამ დროს საწვავის ავზებსა და ძრავებს გაუჩნდა ცეცხლი და მთლიანად დაიწვა თვითმფრინავის უკანა ნაწილი. მგზავრების ევაკუაცია 55 წამში მოხერხდა.

ერთმა მგზავრმა გადაიღო ვიდეო ცეცხლმოდებული თვითმფრინავის შიგნიდან, რომელიც ტვიტერზე გავრცელდა.

#Breaking : Just in – Video from aboard the airplane shows the intense fire at one of the engine side of the airplane, being on fire when preforming the emergency landing at a Moscow airport in #Russia , where 13 people got killed.



როგორც რუსული “ლაიფ ნიუსი” წერს, “შერემეტევოს” აეროპორტმა სათანადო დაუყონებლივი რეაგირება ვერ მოახდინა ავიაკატასტროფაზე. მიუხედავად იმისა, რომ აეროპორტი ინფორმირებული იყო თვითმფრინავის ავარიულ მდგომარეობაზე, აეროპორტში დაბრუნებულ ცეცხლმოკიდებულ თვითმფრინავს მეხანძრეები დროულად არ დახვდნენ და მხოლოდ რამდენიმე წუთის შემდეგ დაიწყეს ცეცხლის ჩაქრობა.

This is the moment when an Aeroflot plane, with 76 passengers on board, arrived in Moscow engulfed in flames. The rear of the plane was consumed by fire when the aircraft tried to land, at least 13 dead.

