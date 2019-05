მოსკოვის აეროპორტში თვითმფრინავი დაიწვა – არის მსხვერპლი

რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში, შერემეტიევოს აეროპორტში თვითმფრინავს ცეცხლი გაუჩნდა. რუსული მედიის ცნობით, დაღუპულია ერთი ადამიანი.

The Mocow Times-ის თანახმად, მურმანსკისკენ მიმავალ თვითმფრინავს ცეცხლი ჰაერში გაუჩნდა. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ ეშვება აეროპორტში ავარიულად ცეცხლმოკიდებული თვითმფრინავი. ბორტზე 78 ადამიანი იმყოფებოდა.

RT @ABC: DEVELOPING: A Sukhoi Superjet 100 passenger airliner landed while on fire at Moscow’s Sheremetyevo airport on Sunday.

The fire has since been extinguished,

RAW VIDEO: Burning Russian plane makes emergency landing at #Moscow airport pic.twitter.com/EgmcKyBkYW — Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2019



რუსულ მედიაში დაშავებულთა შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება. მათი რიცხვი 5-დან 10-მდე მერყეობს.

თვითმფრინავი “სუხოი” ავიაკომპანოა “აერპფლოტს” ეკუთვნოდა. გამოძიება უკვე დაიწყო უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით.