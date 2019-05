ბახტაძე იაპონელ ხალხს ახალი იმპერატორის ტახტზე ასვლას ულოცავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იაპონელ ხალხს ულოცავს ახალი იმპერატორის, ნარუჰიტოს, საიმპერატორო ტახტზე ასვლას.

„საქართველოსა და იაპონიას ძლიერი ორმხრივი მეგობრობა აკავშირებთ. მზად ვართ, ერთად ვიმუშაოთ, რათა კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ეს კავშირები“, — დაწერა ბახტაძემ პირველ მაისს ტვიტერზე.

My sincere congratulations to the people of #Japan on H.I.H Emperor #Naruhito’s ascension to the Chrysanthemum Throne. #Georgia and #Japan have long enjoyed strong bilateral bonds and friendship, and we are ready to work closely together to strengthen those ties even further.

