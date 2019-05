ბახტაძე: ვდგავართ ვენესუელელი ხალხის გვერდით

„ჩვენ ვდგავართ ვენესუელელი ხალხის გვერდით, რომლებიც გაბედულად იბრძვიან დემოკრატიისა და თავისუფლებისათვის“, – ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ვენესუელაში განვითარებულ მოვლენებს.

კადრებში, რომლებსაც ვენესუელის ტელევიზია ავრცელებს, ჩანს, როგორ გადაუარა ეროვნული გვარდიის ჯავშანტექნიკამ მომიტინგეებს. დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზიც გამოიყენეს.

We stand with the people of Venezuela who courageously embrace democracy and freedom #EstamosUnidosVE #OperacionLibertad

— Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) April 30, 2019