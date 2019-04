16 ივნისს საქართველოში, შეკვეთილში, „ბლექ სი არენაზე“ ამერიკული მუსიკალური ბენდის, Black Eyed Peas-ის კონცერტი გაიმართება.

ბილეთის ფასი 50-დან 250 ლარამდე იქნება. გაყიდვა დაიწყება 30 აპრილს, საღამოს 20:00 საათზე, საიტებზე- TKT.ge და Eventer.ge.

ბენდი საქართველოს ეწვევა ბოლო ალბომის, Masters of the Sun Vol. 1 მხარდამჭერ ტურნესა და სახელმწიფო პროგრამა Check in Georgia-ს ფარგლებში.