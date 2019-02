ბერლინალე 2019 – გამარჯვებულები

წელს ბერლინალეს რიგით 69-ე კინოფესტივალი გაიმართა, რომელზეც საუკეთესო ფილმად ისრაელელი რეჟისორის, ნადავ ლაპიდის “Synonyms” დასახელდა.

საერთაშორისო ჟიურიმ, რომლის პრეზიდენტიც ფრანგი მსახიობი ჟულიეტ ბინოში იყო, ჯილდოები შემდეგნაირად გადაანაწილა:

ოქროს დათვი საუკეთესო ფილმისთვის – Synonymes

ვერცხლის დათვი საუკეთესო ფილმისთვის – By the Grace of God

ვერცხლის დათვი ფილმისთვის, რომელიც ახალ პერსპექტივებს შლის (ალფრედ ბაუერის პრიზი) – System Crasher

ვერცხლის დათვი საუკეთესო რეჟისურისთვის – I Was at Home, But

ვერცხლის დათვი საუკეთესო ქალი მსახიობისთვის – იონგ მეი, So Long, My Son



ვერცხლის დათვი საუკეთესო კაცი მსახიობისთვის – ვანგ ჯიუნჩუნი, So Long, My son



ვერცხლის დათვი საუკეთესო სცენარისთვის – Piranhas



ვერცხლის დათვი საუკეთესო მხატვრული გაფორმებისთვის – Out Stealing Horses