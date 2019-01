საამიროებში გენდერული თანასწორობის ყველა ჯილდო კაცებს გადასცეს

არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში გაცემული გენდერული თანასწორობის ჯილდოს ყველა მფლობელი კაცია. დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც კრიტიკისა და დაცინვის ობიექტი გახდა, დუბაიში კვირას, 27 იანვარს გაიმართა.

“გარდიანის” ცნობით, ჯილდო არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ვიცეპრეზიდენტმა და დუბაის პრინცმა, მუჰამმად ბინ რაშიდ ალ-მაქთუმმა, გენდერული თანასწორობის ხელშესაწყობად დააწესა. ნომინაციებს შორის იყო “გენდერული ბალანსის მხარდამჭერი საუკეთესო სამთავრობო უწყება”, “გენდერული ბალანსის მხარდამჭერი საუკეთესო ფედერალური ორგანო” და “გენდერული ბალანსის საუკეთესო ინიციატივა”.

ჯილდოები გადაეცათ ფინანსთა სამინისტროს, ფედერალური სტატისტიკის სამსახურსა და “ადამიანური რესურსების სამინისტროს”. დაჯილდოების ცერემონიაზე ყველა უწყებას კაცები წარმოადგენდნენ.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 27, 2019